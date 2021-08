【由1.4萬名科學家認可的最新環境報告】

根據一份得到近1.4萬名科學家認可的最新報告指出,地球生態的生命正處於岌岌可危的狀態,在這份報告發表之前,科學家就知道這篇論文會對地球上生命的未來給出一個絕望的消息,一個嚴峻的未來正擺在我們眼前。7月28日發表在《生物科學》(BioScience)雜誌上的這項研究的第一句話開頭就指出:「科學家小組在2019年宣佈了氣候變化緊急狀態,將造成『難以言喻的痛苦』。」論文的其他部分論述了科學界所做的每一項測量,除了少數例外,比如太陽能使用量的增加之外,現在的地球環境比以前糟糕非常多。

【變革必須超越政治】

論文中寫道:「我們已經更新了行星生命的跡象也呈現給大眾,數據都反應了人類一如既往商業活動所造成的後果。」該論文還表示:「COVID-19帶給人們一個最重要的教訓是,即使大幅減少交通和消費也遠遠不夠,也遠遠救不了地球,我們得需要進行系統變革的轉型,這些變革必須超越政治。」

【對碳徵收「昂貴」的價格】

《生活科學》雜誌指出,支持更新報告的科學家們計劃在未來幾年內再次審視我們腳底下踩的這顆行星的所有重要特徵,如果我們想在未來看到任何改善,或者減輕一些環境的壓力,科學家建議採取三個關鍵步驟,他們說:「首先我們作為一個星球得需要停止使用和禁止所有化石燃料,再來,我們需要對碳徵收『昂貴』的價格,以阻止各國無止盡的排放,最後我們需要保護和恢復地球上的各種森林被採伐,保留大自然的自然碳匯,使地球環境回到正軌。」「盡快實施這三項政策,將有助於確保人類文明長期的可持續性,並為子孫後代提供蓬勃發展的機會。」論文中還寫道:「變化的速度至關重要,新的氣候政策也應該成為COVID-19恢復計劃的一部分。」

資料來源:DAN ROBITZSKI(2021JUL 30).NEW PAPER WARNS THAT ENVIRONMENTAL COLLAPSE WILL LEAD TO “UNTOLD SUFFERING”. Futurism