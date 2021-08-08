三級警戒調降為二級，不少民眾既期待恢復正常生活，又對不夠安全的環境感到焦慮與恐慌，除了心理健康大受影響之外，酷夏的炎熱令人總想吃冰品、喝涼水散熱，卻忽略了身體最根本的保健，臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科陳慈玉醫師提醒，疫情期間更須格外注重身心調節，也分享幾個中醫養生秘訣。

養生解暑妙方推薦「生脈飲」，只須三味藥：黨參、麥冬、五味子，滋肺補脾，提神解暑。傳統生脈飲配方多使用人參，然而夏季燥熱，黨參更適合夏季補充元氣，對於喜歡泡茶的民眾來說，單用黨參、黃耆、沙參等藥材單獨熬成茶湯也是很好的養生茶選擇。

陳慈玉醫師分享夏日養生秘訣，提升保護力。/臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區

陳慈玉醫師提醒，要提升自身保護力，在中醫理論中，金銀花、綠豆、黑豆，都是很好的抗病毒選擇，對民眾來說也是較好取得的藥材，可適當加入蜂蜜、冰糖調味，體質較冷的人則可以選擇黑糖，製作成夏日消暑飲品。建議飲品煮好放涼後再調味比較能夠保有蜂蜜與黑糖中的營養物質。

陳慈玉醫師強調，情緒困擾也會影響身體健康，感到浮躁不安可以服用甘草、小麥、紅棗製成的「甘麥大棗湯」，若有睡眠困擾也可以加一些牛奶幫助安神；如果是感到恐慌、焦慮、鬱悶可以藉由穴道按摩來緩和情緒，內關穴、印堂穴、攢竹穴都是能幫助放鬆情緒的穴位，也可藉由輕拍百會穴、四神聰舒壓、散氣血，平日也很建議容易緊張不安的民眾，藉由疏通膽經轉移緊張情緒，膽經是人體經絡線中非常重要的一條，從足外側沿著小腿向上一直到頭部，可多拍打身體、大腿外部兩側，有助情緒緩和。(賴韻如/台北報導)

按摩內關穴(左圖)，與印堂穴、攢竹穴(右圖)有助放鬆情緒/臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區

輕拍百會穴、四神聰能達到舒壓、散氣血的效果/臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區

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