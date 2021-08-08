藍牙耳機已經發展已經成熟，擁有藍牙耳機的人也越來越多。但是對於追劇達人、遊戲玩家來說，延遲可能會讓人憂心。今天來教大家從幾個規格判斷藍牙耳機的延遲表現。最後，分享幾款測試後覺得延遲表現極低的真無線藍牙耳機。

【方法一：藍牙版本越高越好】

藍牙5.0是現今無線音訊傳輸常見的標準，處理數據的速度比藍牙舊版本更快，能夠有效地產生具有較短延遲時間的高質量音訊，而且最新的藍牙5.2支援低功率音訊，透過增強屬性協議（EATT），改善了使用者體驗，減少了整體延遲。但是藍牙版本越高，並不代表能完全解決無線音訊的延遲，還必須透過影音同步（或A / V同步）的技術來對付延遲。

【方法二：考慮藍牙音訊轉碼器】

越新的藍牙版本和影音同步可以解決一般的藍牙延遲問題，但如果使用者是音樂製作人或遊戲玩家，則可能需要採取一些措施來大幅減少藍牙設備的延遲。現階段通用藍牙轉碼器SBC是最常使用的轉碼器，雖然不會消耗很多系統資源，但是150-250毫秒的延遲和16位元率使其不受對延遲或音質要求的人歡迎。

目前較新的為支援的16位元aptX LL轉碼器（僅運行32到40毫秒的延遲）的耳機或aptX Adaptive（在位速率和延遲時間之間進行翻轉，取決於具體情況），這兩個轉碼器是目前較新的規格，所以並不是每一個產品有這樣的設計，同時有這樣的新規格化，也要注意一下自身的手機有沒有支援。

【推薦5款低延遲藍牙耳機】

Tribit FlyBuds C1

Tribit FlyBuds C1內建了高通QCC3040晶片，不僅支援藍牙5.2，還使用雙通道鏡像技術，在主耳塞與手機連線的同時將訊號「鏡像」給另一耳，因此就算是看影片或打遊戲都完全感受不到任何延遲。此外，支援aptX音訊編碼及搭載6mm複合振模單體讓低音表現強勁的同時，三頻還能保持平衡。

Tribit FlyBuds C1外觀（圖／耳機人）

Enacfire E90

雖然僅支援藍牙5.0和SBC編碼，但在開啟「遊戲模式」後延遲大幅地降低，不論是看影片還是打遊戲都感覺不太到影音不同步。以千元級的價位，有這樣的低延遲感，級音質，是很值得推薦的耳機。

Enacfire E90外觀（圖／耳機人）

Jam Game On

Game On雖然僅支援藍牙5.0和SBC編碼，但在實測結過卻令人驚艷：不論是iPhone還是Android手機，在看影片和打遊戲時都沒感覺到一丁點的延遲，體驗令人非常滿意。加上酷炫的外型，是款方便隨身攜帶的電競真無線藍牙耳機。

Jam Game On外觀（圖／耳機人）

Apple Airpods Pro

Airpods Pro 搭載Apple最新的H1晶片，與自家的產品能夠無縫連線，體驗跟使用有線耳機一樣。更令人驚訝的是，實測跟Android手機或是Windows PC連線，也是感覺不太到有延遲發生。

Apple Airpods Pro外觀（圖／耳機人）

JLab Epic Air ANC

JLab Epic Air ANC有許多種延遲模式，在「音樂模式」下已感受不到什麼延遲，而「電影模式」讓整體延遲感更低，看電影、打遊戲都更加順暢。搭配可以使用APP調教指令、音場、降噪、環境音的功能，是一款功能滿滿的真無線耳機。