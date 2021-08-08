臉書網友留言。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

本土疫情重創國內民生經濟，傳出中央擬發5倍券振興消費，引發熱議。國民黨立委洪孟楷表示，他用立法院新聞系統搜尋，發現以「3倍券」為標題，可得出7189個結果，「現金入帳」僅311個、「現金紓困」僅456個；且「3倍券」從拍板、印製、防偽、發放、後續皆有新聞，宣傳效果遠勝現金入帳，可見民進黨心中只有宣傳沒有人民。

《中國時報》7日報導指出，行政院院長蘇貞昌出席活動時表示，去年3倍券大成功，創造1000多億元經濟效益，今年疫情再爆發，最受衝擊的就是內需、餐飲、零售、百貨，有信心再造去年成功經驗，只要定案一定會向各界報告，也會跟黨團先溝通。蘇也強調，今年也有很多地方政府表示會加碼跟進，希望能給受衝擊產業多多幫助。

洪孟楷7日在臉書發文表示，他用立法院新聞系統搜尋，發現以「3倍券」為標題，可得出7189個結果，「現金入帳」僅311個、「現金紓困」僅456個。而且「3倍券」從拍板定案後，怎麼印製有新聞、怎麼防偽有新聞、怎麼發放有新聞、排隊發放有新聞、拿到第一個使用有新聞；總統、副總統，院長及各部會首長輪番上陣拿券消費每個都是一天新聞；業者搭配優惠有新聞、兌換開始有新聞、偽券橫行有新聞、票券破損有新聞、找不找零有新聞；領取期限快到有新聞、最後消費有新聞、最後兌換有新聞。

洪孟楷直言，發個券就能有那麼多的新聞曝光，維持極大聲量，更別說搭配側翼、網軍、晚上政論節目討論，根本完美大內宣。反觀過去幾次上路的紓困方案，現金入帳或是紓困，都僅有一日新聞，過了就沒了，因為不會報導民眾怎麼用現金，所以即便是最即時方便快速有效的方式，執政黨不考慮就是不考慮。洪痛批，立法院通過預算並不是給行政部門做宣傳使用，民進黨政府至今心中還是只有宣傳、沒有人民，執意要發券，就是證實只想內宣、無心執政。

此文一出迴響熱烈，網友紛紛留言：「大家要我發現金，我就是不要，你們能奈我何，這就是蘇的嘴臉」、「懵然未覺，還是要選票！」「活該台灣的死老姓要投民進黨，自己的選擇怪不了人，讓民進黨胡做非為」、「不要講了，他們不聽也不甩」、「這個執政黨講得話，我不太相信。他們不是一直強調，紓困都錢都用在刀口上，強調要排富，那五倍卷怎麼沒排富？你們是在騙人民嗎？」