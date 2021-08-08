「趕快給我呼吸器！」、「我需要新血管支架！」奧運羽球女單金牌大戰時，許多人在臉書貼文自嘲求救，因為緊張到快不能呼吸，但這可不是玩笑話，國外就有研究發現，世界盃足球賽期，德國民眾心臟病發作風險竟比平常高出2.66倍。

該研究刊登於《新英格蘭醫學期刊》（NEJM），研究團隊分析2006年德國主辦世界盃期間慕尼黑當地醫院急診就醫資料，比對不同期間急診就醫紀錄，結果顯示，比賽期間心肌梗塞、心絞痛、心律不整等心臟病發作機率明顯增加。

研究發現，慕尼黑男性民眾在球賽期間心血管疾病增加2.66倍，女性則增加3.26倍，值得注意的是，每場比賽完後2個小時為急性罹病的高峰期。

台大醫院心血管中心主治醫師兼科主任王宗道表示，對於高血壓、心血管狹窄，以及曾心肌梗塞等心臟疾病來說，生氣、緊張、情緒起伏過大，確實會提高心血管疾病風險。

王宗道指出，當情緒處於劇烈波動時，交感神經興奮，就會造成血管收縮、心跳加速以及血壓上升，這些都可能導致心肌梗塞、血管痙攣，主要症狀為胸悶、胸痛、喘不過氣來。

王宗道建議，在觀看比賽時，如果發現胸悶、身體不適，此時，應該快走、多活動，藉此降低交感神經分泌，若症狀能緩解，就代表沒事。要是活動之後，更不舒服，透不過氣，且冒冷汗，就應立即就醫。

另外，平常應該定期測量血壓，觀看比賽，心情緊張之際，倒是可以拿出血壓計測量血壓，並量量脈搏心跳，如果血壓突然衝高至170、180，遲遲沒能降下來，也應該就醫。

王宗道表示，血管病史、經常熬夜晚睡、抽菸習慣者、慢性三高疾病均屬於急性心血管疾病高風險族群，建議平常定期回診、規律用藥，定時測量血壓，並盡量避免讓自己處於亢奮、暴怒及緊張的情緒中。