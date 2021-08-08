面對台灣持續下降的低生育率，政府提供了許多鼓勵措施，愈來愈多男性願意同時擔負照顧孩子的責任，但是你知道嗎，除了常聽到女性有產後憂鬱症外，新手爸爸在照顧新生兒時，也可能產生憂鬱症狀！根據2020年7月發表於《男性及男性氣概心理學》的一項研究指出：產後憂鬱症狀常出現於對於伴侶關係有不安全感的男性身上。

●五分之一的新手爸爸出現憂鬱症狀

該研究由瑞典隆德大學心理學系的學者進行，以線上方式調查530位1-18個月嬰兒的父親，結果發現，將近五分之一的新手爸爸出現憂鬱症狀，當女性伴侶患有產後憂鬱症時，男性罹患的比例也較高，且大多都未尋求專業人員的協助。

而引起新手爸爸憂鬱症狀的原因有兩個，一是通常對於自己有較負向的觀感，覺得不夠好、讓他人失望或會離自己而去；另外也擔心自己在親密關係中表現不好，缺乏自信下引發親職壓力的導火線。

國立成功大學教育研究所教授兼所長董旭英說明，除了上述研究指出新手爸爸憂鬱原因外，可能有以下幾點：第一經濟問題，即便夫妻雙薪，男性被視為一家之主，仍感到經濟壓力要照顧好妻子與孩子。

第二分擔照顧責任，當孩子出生要分擔照顧，內心願意承擔但工作下來的疲勞，加上回家後的新生兒照顧，累積的疲勞逐漸影響心理。

第三為照顧方式，周圍親友過多介入的指導，反而讓新手爸爸備感壓力；最後一點為家庭互動溝通的轉變，家人或伴侶會將焦點聚焦在新生兒身上，新手爸爸可能會被冷落忽略，累積的負面情緒易變成惡性循環。

●試著先找伴侶分享抒發，將內心壓力不適應拋出來

他建議，當夫妻有懷孕計畫時，需討論如何調配生活開銷，除了基本支出仍保留休閒性活動的經費，像國外旅遊可改為國內。善用身旁資源，如家人願意幫忙，理念契合下可考慮尋求他們的協助。董旭英提醒，新手爸爸不要過度壓抑情緒，可試著先找伴侶分享抒發，將內心壓力不適應拋出來，可用負面的用詞但避免抱怨或攻擊，一起面對這甜蜜的壓力。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明上述研究提到：當女性伴侶患有產後憂鬱症時，男性罹患的比例會較高，而且大多都未尋求專業人員的協助。

這研究結果是個重要的提醒，新手爸爸的產後憂鬱除了對事物失去興趣、失眠、食欲不振、常常想哭、有負面思考以外，可能會用更多易怒、焦躁、沒有耐心等方式表現。

所以只要是新手爸爸，可以先對憂鬱症狀有所認知。特別是對於自己、自己的特質和能力有負面觀點的男性，通常相對於自己對他人的評價較高，因此常常擔心自己不夠好、擔心讓別人失望以及擔心別人會離自己而去。這種缺乏自信的情形，在新生兒誕生後要處理的照顧事情變多，更容易突顯。

●新手爸爸可以這麼做

1.了解自己是否較缺乏自信，是否是個較負面思考的人，這會是非常重要的轉機。了解才能有因應策略，有時候自己做不好的事情，別人其實也是一樣的

2.照顧新生兒的事項，一一表列紀錄，可以釐清需要做、待做、已經做的項目並且和伴侶討論及分工。這會降低因無頭緒所產生的焦慮和不安全感。

3.在忙碌的工作與新生兒照顧中，仍安排15到30分鐘的休閒，可以是讓身體伸展運動、立定跑步、跳繩、或深蹲。短暫的身體活動會改善情緒，注入另一種活力。

4.察覺自己若有前述憂鬱症狀，要想盡辦法對伴侶、朋友、及其他親人說出來自己覺察到的，同時可請他們對新生兒照顧的分擔協助，若一些症狀不見改善，自己則要尋求專業的協助。