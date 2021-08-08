進入心理諮商的領域越久，就越覺得運動表現與大腦功能息息相關，從一個人運動的過程中，可以觀察他紓解壓力的方法是什麼？重不重視自我表現？自我管理的能力強不強？以及對目標的持續力長不長，可不可以堅持到底？

喜歡相同運動的人，往往也擁有相似的人格特質，譬如說，喜歡與人互動的人，多半會選擇籃球、棒球、排球這類的團體運動，運動的同時也可以滿足社交的心理需求。

選擇精準性運動的人，像是高爾夫球、羽毛球、網球、撞球、射擊等運動，通常個性傾向頭腦冷靜、思路敏捷、反應快速，瞬間判斷力準確的特質。相反的，如果個性猶豫不決就很容易錯失良機；倘若個性衝動，則很容易因為情緒起伏而影響表現。

喜歡戶外運動的人，則會選擇跑步、騎腳踏車等開放型的運動，可以邊跑、邊騎邊欣賞風景。這類運動也需要高度的耐力才能跑到目的地，過程中需要自我激勵才能達成目標，自我約束力高才不會中途放棄。

此外，愛騎車跟跑步的人還有一個共通性，他們喜歡獨立自主，想跑步的時候一個人就可以出去跑、想騎車自己就可以去騎，不需要依賴別人，所以，他們個性較傾向安靜而努力，自己默默跑步、靜靜騎車，凡事靠自己解決問題，對環境風險的忍受力也比較高。

假如可以根據自己的人格特質來選擇適合運動，無論持久性或達成率也會比較高，形成正向的循環。 由於運動過程中透露的人格訊息實在太多，下面針對個別的運動深入探索。

喜歡打籃球的人通常人際關係都很好，深具團隊合作的人格特質。(示意圖/Pixabay)

●喜歡打籃球的人格特質

喜歡打籃球的人多半具有強烈的團隊精神，他們熱衷的不只是運動本身，而是參與球隊所得到的樂趣。諮商過程中發現，夫妻因為運動而發生衝突的狀況，最常見的運動就是另一半參加籃球隊，由於要花很多時間定期練球，無形中便會忽略陪伴家人。

如果另一半最愛的運動正是籃球，不妨先做好心理準備：球隊夥伴在他心裡的分量可能會比任何人際關係都重要。也就是說，另一半說的話可以不聽，夥伴們說的話卻必須照辦：「沒辦法，誰叫他是我兄弟」。和球隊夥伴們比較重要性，不但心情低落沒人理，還會被貼上「心胸狹窄」的標籤。

喜歡打籃球的人通常人際關係都很好，他們被訓練得很有合群的觀念，而且工作起來也會奮戰不懈，一次做不成，會加足馬力再做一次。就好像在球場上一樣，第一次球沒投進，會試圖再補進一球，直到得分為止。所以，很多愛打籃球的人轉戰企業界，也都創下輝煌的業績。

●迷戀高爾夫球的人格特質

在所有的運動中，喜歡打高爾夫球和保齡球的人都有一個共同的特性，那就是他們特別喜歡跟自己比賽，自我突破的欲望非常強烈，真正讓他們著迷的不只是揮桿的樂趣，更是戰勝自己的快感。

除了這個特性外，打高爾夫球的人在揮桿時，多半會選擇一個最有利的位置；同樣地，工作的時候，他們亦會選擇最有利的情勢，不會貿然行事。

美國作家納塔曾經寫過《總統揮桿》一書，赫然發現美國近期的總統中，高達十四位以上的總統愛打小白球，而且每位總統各有不同的揮桿習慣和癖好。

舉例來說，最愛重新揮桿的總統則是緋聞不斷的柯林頓，據說，柯林頓碰到推桿球時，經常要求球友讓他「免打算進」，或是常常提出發球要發三次的要求，會為自己創造有利情境，無怪乎他能安然度過緋聞危機。

從一個人打球的小動作，可以洞察他遇到阻礙時會採取什麼因應方法讓自己過關，倘若選擇的策略都是違反規則，那跟他合作的時候就要特別小心了。

●愛打撞球的人格特質

大體而言，喜歡打撞球的人都屬於智慧型運動員，他們會為了打好球而參考許多書籍、觀摩許多影片。另外，愛打撞球的人都很注意自己打球的姿勢優不優美、技巧純不純熟。

有趣的是，打球在乎姿勢好不好看的人，談戀愛的時候多半也會注意形象，因為他們的臉皮特別薄，深怕被別人看笑話。

●愛打棒球的人格特質

喜歡看棒球的人都知道，棒球是投手、捕手與打擊手三個人的舞台。其中又以投手最受人矚目，投手表現的好壞幾乎是整場球賽勝負的關鍵。從練球的過程最能看出一個人的自我管理屬於嚴謹型？還是鬆懈型？舉例來說，棒球界的超級明星鈴木一朗的練習歷程就非常嚴謹規律。

鈴木一朗在三歲時跟父親說想要打棒球，當時父親花了半個月的薪水買了一副棒球手套給他，還告訴他這不是玩具，而是工具，從此以後，一年三百六十五天，鈴木一朗每天都要去公園練投五十球、打兩百球、守五十球，無論天氣多麼寒冷，鈴木一朗多麼想玩，都不能調整、更不能鬆懈。

在馬林魚總教練馬丁利(Don Mattingly)的眼中，鈴木一朗是個每天都在球場上丟球，不斷求進步，並且從未停止。有些球員會覺得倦怠或是偶爾停下練習，但他從不休息、日復一日的，這都展現了他對於棒球的熱愛。由於棒球選手的訓練過程複雜而漫長，還有練球要帶的裝備亦沉重而龐大，養成他們大小事情一肩扛的習慣。

(示意圖/Shutterstock)

●愛上健身房的人格特質

從一個人選擇的運動也可以深入了解他的心理動機，是想要紓解壓力，還是自我挑戰，抑是為了健康，或是要控制體重。選擇上健身房運動的心理動機有很多種，有一種是屬於計畫型，透過長時間循序漸進的練習，慢慢看到健身成果。

也有人是想要雕塑身材，持之以恆的練出人魚線、六塊肌，他們多半非常重視身體意象，人生最大的樂事，就是向人展示他們結實的身體線條。還有人去健身房的目的是為了結交朋友，運動時順便找機會跟別人聊天，會花很多時間建立關係。

●熱愛潛水的人格特質

在所有的休閒運動中，潛水大概是麻煩度頗高的一種，不但要上課學習，還要取得執照，而且要想欣賞到奇妙的海底世界，更要不辭千里遠渡到污染較少的海域，然後背上沉重的氧氣筒，穿上潛水衣，才能投入海洋的懷抱，享受魚游的樂趣。

能夠忍受這麼多麻煩仍不打退堂鼓，依然熱愛潛水的人，在個性上都有一點擇善固執，比較不容易接受別人的建議。

●熱愛飛行的人格特質

會選擇乘坐滑翔翼在天空飛行的人，多半屬於活力十足的行動派。他們既勇於嘗試新事物，亦敢於接受新挑戰。從外表看起來，他們常給人酷愛冒險的印象，事實上，他們的做事態度滿謹慎的，因為注重安全才能放心翱翔天際。

(示意圖/Shutterstock)

●喜歡走路的人格特質

走路可說是最不時髦、最不激烈、最不稀奇、外加最不花錢的運動，但是，它卻是有益健康的運動。由於走路是不起眼的運動，因此喜歡走路的人亦不愛出風頭，更不愛引人注意。

如果你身邊正好有位喜歡走路運動的朋友，千萬不要小看他，他的成就可能會出乎你的意料之外。

從一個人喜好的運動中，可以看出其遵不遵守遊戲規則？喜不喜歡追求表現？是否具有團隊精神？好勝心強不強烈？碰到挫折的容忍力高低？既有趣又準確。