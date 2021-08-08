振興5倍券Q＆A。（圖／陳友齡製圖）

國民黨立委蔣萬安。（圖／取自蔣萬安臉書）

因應疫情衝擊，行政院計畫發放5倍券刺激消費，發言人羅秉成已證實，將朝紙本、數位並行的方式，不過目前沒有預定推出時程。國民黨立委蔣萬安日前在臉書批，「不管是3倍券或5倍券，對於急需紓困的民眾及產業來說，完全是劃錯重點」。

蔣萬安6日指出，不禁要問，政府都沒聽到產業、民眾需要紓困的心聲嗎？去年振興3倍券發放時，許多學者專家提出的質疑及問題，政府都有認真檢討、改善嗎？今年本土疫情大爆發，很多民眾連維持生計都有困難了，一千元也是筆不小的負擔，對於拿不出一千元的民眾，他們該怎麼辦？

蔣萬安質疑，一旦疫情捲土重來，請問「振興5倍券」要怎麼使用？更別提根據審計部的報告中，民眾使用「3倍券」在日常生活用品等必要開銷，對於經濟成長助益只有原先預期的一半！「5倍券」要怎麼避免替代性消費的覆轍？至今沒看到政府拿出解決方案。

最後，蔣萬安呼籲，別忘記還有許多未被紓困4.0涵蓋的民眾、受疫情衝擊的產業，趕快研議紓困5.0方案，救救疫情之下的艱苦人吧。