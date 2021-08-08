內湖好市多公告新制，不再提供免費停車場，改採低消制，以防未上門民眾當成自家停車格。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

美式愛場好市多產品廣優惠多，退貨條件寬鬆，廣受台灣民眾喜愛，就連非假日賣場也都擠滿人潮，但也因為如此奧客猖獗，停車場被佔用問題更是讓會員抱怨許久，如今內湖好市多公告新制，將在周一(9日)上路，讓不少人大讚「自私鬼GG了」。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出一張內湖好市多照片，透過照片中停車場公告可以看到，內湖好市多將在周一(9日)改制，從免費停車制改為低消停車制，消費滿500可以折抵3小時，若沒消費或未達標準，一小時100元起跳。

不少網友大讚：「支持，早該這樣做了」、「內湖店終於跟上了」、「自私鬼們GG囉」、「免費仔再停啊」、「希望我們新竹也快點收費」、「使用者付費，很OK」、「一堆自私仔停好就跑去上班，下班才來取車」、「專門電附近上班族的」、「終於～需要的人沒位子，不需要的佔位子」，但也有人抱怨：「500太低了，去一次能買500以下的人我真的覺得很厲害」、「其實3小時不夠我逛」、「變相漲價，不會再去」。

好市多登台後，賣場都提供免費停車場給顧客使用，但此舉卻招來許多貪小便宜之人，把好市多停車場當成自家停車格使用，停好車後就上班或下班、回家，甚至去其他地方玩樂，隔天才來取車，早已讓繳會費的會員們心存不滿，抱怨連連。為此好市多自去年起，也陸續取消免費停車，改採低消停車制。