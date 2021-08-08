11歲的珮寧在6歲開開心心、享受被疼愛的年紀，因為一場大病，在醫院一覺醒來被截去四肢，珮寧失去歡笑，從此不再言語，因為心中有太多的「為什麼？」卻沒人可以回答。「華人無國界教師學會」長期扶助像珮寧一樣的孩子，此次想藉由珮寧繪畫專長，與服飾廠商合作製作由珮寧畫作圖案的青少年服飾。

華人無國界教師學會表示，三年前知道珮寧的訊息，基於學會幫助十大傑出青年，同為四肢截肢的女孩郭韋齊相處經驗，學會深知珮寧需要的不僅是義肢，更要培養才能以「獨立自主」的生活能力，這不僅是學會的目標，更是珮寧父母的期望。

「當上帝關了一扇門，必打開另一扇窗」華人無國界教師學會理事長王淑俐表示，珮寧具有繪畫天賦，因此學會想以珮寧的畫作，製作成青少年服飾，贊助她學習更多本事，如：英文、繪畫、心理強韌度，與此同時，希望社會大眾不要盯著珮寧殘缺的截肢，民眾的贊助不僅鼓勵了珮寧，也能溫暖其他受苦難的孩子。