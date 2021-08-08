食材採購成為在疫情期間不少民眾都相當關注的話題，不僅外送平台陸續開始與台灣在地傳統市場合作推出外送服務，其實就連網購平台都陸續推出生鮮網購，更有不少業者也跟進祭出快速到貨，或是每周固定日送貨服務，讓消費者能提早訂好食材，不用急忙到實體商家採購，或是錯過外送平台訂購的時間，以及避免高峰時間叫不到食材的麻煩。

Yahoo奇摩超級商城的玉美嚴選蔬菜箱，原價699元，12日前特價599元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

樂天市場上饗嚮宜蘭縣農會的宜蘭宅宅天冰冷凍箱，含鯖魚、花枝丸、魩仔魚、仿土雞、羊奶饅頭、三星蔥水餃、三星蔥餡餅，原價1300元，特價1099元。（樂天市場提供）

以整體來說，PChome 24h購物就分享到，站上在7月底最後一周的生鮮業績就達年增20%的成長，momo購物網也發現，因著上半年受到疫情影響而帶動的自煮風氣，連帶生鮮業績也有年增80%的成長。樂天市場則是觀察到整體來說蔬菜箱、海鮮、肉等相關商品，搜尋量就比起去年同期約有30%的上升、訂單量也達27%漲幅，當中像擁有多樣性商品的蔬菜箱就相當受歡迎，在奇摩購物中心上不僅達整體生鮮業績年增3倍之多，蔬果箱更是達到了業績年漲120倍的飆漲。另外就連高級食材也備受青睞，奇摩購物中心的頂級和牛就有著業績年攀升20倍、鮭魚及鮪魚業績也有年增7倍的成長；遠傳friDay購物就表示，冷凍生鮮如魚片、牛排等因著容易保存及料理，雖然單價都破千元以上，但仍高居上半年最熱銷商品榜上。

PChome 24h購物的MUCHOYAKI美國頂級肋眼牛排 2片組 教父牛排系列，31日前特價1740元。（PChome 24h購物提供）

遠傳friDay購物上小川漁屋的巨大厚切鮭魚6片，原價2000元，特價1338元。（遠傳friDay購物提供）

蝦皮購物早已提前部署，在疫情爆發前已推出快速到貨的「蝦皮購物生鮮宅配」服務，能讓消費者早上9點前下單、最快晚上6點即能送達，完全配合上班族的時間，而且更與台灣在地蔬菜供應商如菜霸子等合作，提供定價划算又新鮮的食材，還有常推出的免運及優惠，而近1個月最熱銷的品類也以蔬菜類為主，其次就是水果類，可見其服務正中消費者網購生鮮所需。

遠傳friDay購物上愛上海鮮的冰鮮極品生魚片（旗魚／鮪魚／鮭魚）任選6包組，原價1380元，特價860元。（遠傳friDay購物提供）

momo購物網獨家超值組合，卜蜂的義法經典佐清蒜川椒雞胸肉 10包組，原價1800元，特價860元。（momo購物網提供）

PChome 24h購物也在7月正式攜手農業新創品牌「鄰家鮮生」合作，推出了「PChome生鮮專區」提供蔬菜、水果、肉品、海鮮等生鮮食品一站式購足服務，主打消費者可自由隨選、雙北地區隔日送達、購滿899免運宅配到府的三大優勢，而且還有集結大成、灣仔碼頭、麻膳堂等眾多知名品牌，以帶來更多優質、可長時間保存的冷凍食品，因此站上就以肉品、調理食品及任選蔬果最受歡迎。

momo購物網獨家超值組合，協發行泡菜 9種口味任選4瓶，目前熱銷補貨中，消費者可隨時留意優惠訊息。（momo購物網提供）

PChome 24h購物的曉吃焦飯堡2盒，原價378元，31日前特價369元。（PChome 24h購物提供）

momo購物網同樣自7月起與鄰家鮮生打造「雙北蔬果直送專區」，提供今日買明日到、任選899出貨服務以外，直送專區更推出了699元、899元、1199元 3款蔬果箱可供選購，另外還特別帶來了「排隊名店」美食，像金門的協發行泡菜、萬巒鄉知名的海鴻飯店萬巒真空豬腳、創立於萬里的亞尼克生乳捲等，讓消費者不用到當地也能嚐到排隊美食。

樂天市場上裕毛屋生鮮超市的台灣履歷豬雞肉箱，原價1693元，特價1599元。（樂天市場提供）

除了快速到貨的生鮮外送，像樂天市場也同步推出快速出貨及每周固定日送達服務，具備該兩項服務的生鮮蔬果也相當受歡迎的食品，占生總訂單量的38%以外，還有像3到5天份量的箱購款式，更是占生鮮類箱購總訂單量40%成為銷量之冠，可見消費者已經開始漸漸養成網購生鮮的習慣。