金士傑（右）飾演罹患漸凍症的角色，表演感動人心，左為卜學亮。（果陀劇帳提供）

果陀劇場《最後14堂星期二的課》十週年紀念書包。（博幼基金會提供)）

果陀劇場贈送紀念書包開心合影。（台灣世界展望會提供）

國寶級演員金士傑主演的舞台劇《最後14堂星期二的課》邁入10周年，果陀劇場以「二手書募捐計畫」延續莫利教授的精神，影視界重量級名人們、也是這齣舞台劇的資深戲迷李四端、屈中恆、黃子佼、何戎也紛紛響應捐書活動，疫情期間共募集208本二手童書，將協助蘭恩文教基金會為蘭嶼島內重新啟動圖書巡迴車的服務。

他們各自選出適合國小、國中孩童的推薦讀物，除了精美童書外，亦包含國內外經典著作、勵志小品、親子教養、藝文相關等豐富書籍，協助蘭恩文教基金會蘭嶼島內重啟圖書巡迴車的服務，給予偏遠地區的孩童豐富人生的機會。

此外，果陀亦將觀眾反饋捐贈的640個「10周年紀念簽名版書包」，同步捐贈予博幼基金會、蘭恩文教基金會、台灣世界展望會。世展會社工將書包送往每個需要的家庭，其中3歲的小柔看著姊姊拿到新書包相當羨慕，在社工暖心分享下，小柔也擁有屬於自己的紀念書包，當下開心得裝進娃娃和她的圖畫，讓《最後14堂星期二的課》10周年的旅程增添了一份溫暖的回憶。

金士傑在工作之餘，時間幾乎全都給了家庭，他也最享受對孩子們說故事的時間，直言孩子的笑聲讓這個世界變得更加燦爛。生活勤儉也倡議環保的他表示：「書包是個載體，乘載著各種知識跟學問。我平時外出也是揹個書包，10幾年來常常揹著劇本或是書到處跑。」

《最後14堂星期二的課》將於10月15、16日於高雄至德堂，以及11月6、7日於台中中山堂演出，該劇10年來累積觀眾破25萬人、巡迴場次近 300 場次。金士傑回顧10年間的演出，分享：「《最後14堂星期二的課》難能可貴在於，看似許多人生嚴肅的課題，卻總能引起全場笑聲，觀眾在有笑有淚當中，逐漸以用幽默及開放的態度看待生命、檢視自己的人生課程，對身為演員而言，意義非凡。」

改編美國知名專欄作家米奇‧艾爾邦的同名暢銷小説《最後14堂星期二的課》，劇情描述一位得到漸凍症的大學教授莫利，在他所剩無幾的日子裡，把自己最真實的生命經驗，傳授給一位世故而冷漠、追求物質的學生米奇。莫利以自己的生命當作活教材，與米奇相約在每個禮拜的星期二，展開一場又一場既幽默又觸動人心的生命對談。