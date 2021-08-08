開燈夜儀式由林右昌和輪值主普的李姓宗親會理事長李泳亮、老大公廟主委陳丁寶等人，於7日11點25分齊按鈕啟動薪火相傳永續斗燈座。（基隆市文化局提供）

農曆7月正式到來，傳承已167年的2021辛丑鷄籠中元祭，稍早由基隆開基老大公廟舉行的「開燈夜」儀式拉開序幕，雖然今年活動受疫情影響，縮減活動規模與人數，但仍不減傳統祭典的莊重感，基隆市長林右昌也點亮上千盞「普度公燈」，透過祭典儀式祈求全台灣都平安。

作為中元祭打頭陣的活動，開燈夜儀式由林右昌和輪值主普的李姓宗親會理事長李泳亮、老大公廟主委陳丁寶等人，於7日11點25分齊按鈕啟動薪火相傳永續斗燈座。隨後於深夜12點開啟廟內及周邊，由善男信女所敬獻的普度公燈，象徵為期一個月的中元祭典正式開始。

林右昌指出，鷄籠中元祭是登記第一號的國家無形文化資產，中元祭傳承逾百年，不能斷也不應該斷。基隆也率全國之先，提出中元祭活動及民間普度防疫指引，從開燈夜起就採人流管制，不開放一般民眾入場，並加強防疫清潔及消毒。

文化局長陳靜萍表示，鷄籠中元祭為國家重要民俗，今年雖遇疫情需採取縮小規模方式辦理，但仍希望兼顧傳統科儀不輟。舉凡開龕門、開燈放彩、施放水燈頭、關龕門及交接手爐等科儀皆有現場直播，民眾可在家收看直播，透過網路一同參與中元祭典，降低群聚風險。

文化局表示，中元平安爆好運爆米花於5日的記者會曝光後，引發民眾討論，接下來將用於中元普度相關活動，若欲取得中元限定爆米花，請留意活動官方網站：https：／／reurl.cc／dGjnZ2及文化局粉絲團：https：／／reurl.cc／0D4YN6 相關活動訊息。