義大利祭出新防疫措施，民眾必須持有綠色通行證（Green Pass）才能參加室內活動等，不滿這項措施的數千名義大利民眾今天在多個城市上街抗議。

法新社報導，羅馬市中心人民廣場（Piazza del Popolo）集結超過1000人，高呼「拒絕綠色通行證！」和「自由！」等口號。

安莎通訊社（ANSA）報導，有數千人在米蘭上街遊行，部分抗議民眾佩戴「大衛之星」（Star of David）徽章，搭配「未接種疫苗」字樣。

約100名「反疫苗接種」運動（No Vax）成員聚集在那不勒斯（Naples），反對尤其是孩童施打疫苗，高喊「別碰小孩！」和「可恥！可恥！」等。

義大利的綠色通行證是「歐盟數位新冠證明」（EU Digital COVID Certificate）的延伸，於8月6日起進入電影院、博物館、室內運動場館或餐廳內用等，必須持有綠色通行證。

綠色通行證證明持有者已接種至少一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗或過去6個月內染疫康復，抑或先前48小時病毒檢測陰性。

學校和大學教職員以及大學生將必須持有綠色通行證，同時從9月1日起搭乘國內航班和長途列車也必須持有此通行證。

這是當局因應新冠病毒疫情的最新舉措，疫情肆虐已在義大利境內造成逾12萬8000人病故。

成功的疫苗接種運動，協助義大利於近幾個月扭轉形勢，如今超過63%的12歲以上人口已完整接種疫苗。但傳染力更強的Delta變異病毒株蔓延擴散引發憂慮，今天通報新增將近7000人染疫。

路透社報導，義大利衛生部通報，境內今天新增22 起新冠病毒相關死亡病例，較前一天的24死略減，另新增6902人確診感染，較前一天的6599人染疫增加。

自去年2月爆發疫情以來，累計染疫病故12萬8209例，排名歐洲第2高，僅次於英國，在全球排名第8高。截至目前累計確診439萬684例。（譯者：劉學源）1100808