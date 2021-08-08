梁修身與兒子梁赫群、孫子、兒媳婦及親家公一起慶祝父親節。（梁赫群提供）

梁修身為孫子小寶學摺氣球，兒子梁赫群眼紅（梁修身提供）

梁修身、梁赫群與孫子三代同樂。（梁赫群提供）

梁修身最常跟孫子玩剪刀石頭布。（梁赫群提供）

梁修身最常跟孫子玩剪刀石頭布。（梁赫群提供）

梁修身現在身懷摺氣球絕活。（梁修身提供）

梁修身現在很會吹薩克斯風。（梁修身提供）

今天是一年一度的父親節，梁赫群昨（7日）特別和老婆帶著兒子，一起為爸爸梁修身及岳父提前聚餐慶祝，祖孫三代外加岳父還都穿上別出心裁的親子裝，非常溫馨可愛！梁修身說自己比較傳統，往年父親節都是家人一起吃飯，他要兒女都不要送禮，「相信很多爸爸想法都一樣，對我們好，就每一天都是父親節」。梁赫群則笑說：「父親節？現在不管什麼節，在我們家全都變成兒童節啊！」

73歲的導演兼演員梁修身，因曾飾演《筧橋英烈傳》的高志航將軍，「民族英雄」形象深植人心，幕前幕後行事風格同樣嚴謹的他，卻在升格成為「爺爺」之後化為繞指柔，成了孫子眼中有求必應的耶誕老公公，祖孫相處時總是黏TT的模樣，常讓拍下含飴弄孫畫面的兒子梁赫群帶著「微酸」口吻問：「我的位置在哪？」尤其看到爸爸竟然為孫子去學薩克斯風、摺氣球，更令他眼紅地說：「我這年紀時，我爸有這樣對我嗎？好像沒有！」

梁修身受訪時表示，梁赫群、梁正群等4個兒女小時候，自己一直在忙著拍戲工作，較少時間相處，成為爺爺後，他跟兒女的感情有了微妙變化，「加上這兩三年我改變生活態度，去進修讀政大EMBA後，不再把時間全都花在工作上，就有時間面對家人，做些其他以前沒做過的事，現在也會關心兒女身體，疫情、多了一些話題可以討論」。

梁赫群回憶成長過程中，爸爸是很紅的大明星，經常忙著到處軋戲，所以小時候完全不曾出現現在祖孫同樂的畫面，甚至以前爸爸講什麼、下指令，他們就是乖乖回答「是是是」，盡量不要反駁或乾脆減少聯絡，連他老婆都曾驚訝他們怎會那麼生疏、好像在跟教官講話，但現在爸爸生活步調變慢，加上跟孫子的互動多，一切就真的變得滿不一樣，話題也變多了。

梁修身說，自從他去讀書進修後就開始轉念，發現應該做些讓自己快樂也能娛樂別人的事，所以他去學吹薩克斯風也學摺氣球，「第一個娛樂的就是我的孫子！他一開始非常敬佩，因為我可以摺出很多他想要的花樣！摺出他喜歡的劍後，又指定車子，我不會就馬上去學，下次摺給他。只是這年紀的小孩還不會珍惜，很快就玩膩了！」此外，他常跟EMBA的同學們去育幼院、樂生療養院等處，除了吹吹打打的音樂演出，他也摺氣球讓院童們開心，他甚至想說，以後或許可以去當街頭藝人，一邊吹奏、一邊摺氣球，在街頭或親友間的小小聚會娛樂大家。

他笑說，孫子最喜歡跟他玩「剪刀石頭布」，但又會賴皮，「每次都是他出題目，還指定我『你出剪刀就對了』，我就配合，讓「石頭」贏了、這樣他就高興，但有幾次我故意變卦出布，他就不高興；他很聰明、很會凹，我懷疑是否看赫群的節目看多了，真的很能掰，像赫群常說『你胡搞瞎搞』，這句話也變他的口頭禪！」

梁修身說，小寶1歲半到2歲半時很聽爺爺的話，三不五時就說「爺爺我愛你」、一見面就說「我好想你喔」，每次他要回家前，小寶就會像電影畫面裡生離死別一樣，哭叫得很大聲，表現出很捨不得的樣子，後來慢慢長大，現在下車時，最多說「爺爺再見」，也開始有很多自己的意見，變得很會耍賴。疫情之前，他就常開車去接孫子帶他去玩，會在百貨公司吃他喜歡吃的、買他想要的玩具，每次梁赫群扮黑臉說「不行買玩具！要先吃飯」，小寶就開始耍賴、等爺爺出面「解決」，「最後都是我幫他買，然後很高興一起去吃飯！」

前陣子他施打莫德納疫苗第一劑後，完全沒有出現任何不舒服症狀，孫子看到很多人打完疫苗宣稱手臂可以黏湯匙、刀叉，還問爺爺可不可以表演，「結果我根本黏不上，只能跟孫子說對不起，很抱歉爺爺沒這萬磁王的本事，只會摺氣球！」

他坦言，有了孫子後，拉近他跟兒子之間的距離，變得常常會碰面，因老婆在上海工作，另兩個兒子分別在新加坡、北京，女兒婚後住台南，「所以赫群只要有空就會帶孫子來跟我玩」，因為小寶好奇心強，來到家裡看到什麼都想摸一下、想了解，所以也是破壞王，每次總要有大人跟在他屁股後，嚴防他又破壞了什麼，不過對孫子百分百疼愛包容的他還沒對小寶兇過，「頂多有點假裝威風的口吻，但還是和顏悅色」，笑說在這個家「孫子最大」。

至於父親節願望？「沒有什麼願望，現在疫情一直沒趨緩，所以我常常掛在嘴邊告訴他們一定要保重、注意身體，希望都平安，每次聯絡，永遠都是希望他們注意身體，他們也會告訴我當地情形，互報平安」。