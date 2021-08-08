日本群馬縣宣布，縣內自治體和醫療機構委託民間業者進行新型冠狀病毒PCR檢驗，約200人份檢體實際上是陰性卻被誤判為陽性，還有人因誤判的陽性結果而住院治療。

日本放送協會（NHK）報導，發生誤判的是前橋市SRL北關東檢查中心（SRL Kitakanto Laboratory Inc）。群馬縣指出，8月2日至4日期間，縣內自治體和醫療機構委託的檢驗，實際為陰性的大約200人份檢體誤判為陽性。

本月5日接獲縣內醫療機構通報「陽性率很高」的SRL北關東檢查中心，進行確認後才發現誤判情事。群馬縣指出，有人因誤判陽性而住院治療。

群馬縣於此期間通報約60人確診，將在確認後進行修正。

另一方面，業者指出，此外同一時期埼玉縣北部醫療機構委託的檢驗，大約150人份檢體也誤判為陽性，公司已停止發生誤判設施的檢驗作業，正著手調查誤判原因。

SRL北關東檢查中心表示，本月1日以前接受委託的檢驗，誤判的可能性很低，「正致力究明原因，並制定防止再度發生對策，對造成大家擔心和困擾深切致歉」。（譯者：劉學源）1100808