輕度颱風盧碧「死而復活」，今晨2點再度發展為颱風，直撲日本九州。儘管颱風逐漸遠離，但後續西南氣流威脅仍在，中央氣象局持續針對南部、東南部發布豪、大雨特報，這場雨至少再下1天。

威力強大的西南氣流自7月下旬起為西南部帶來連日大雨，本周又遇到盧碧環流助陣，全台被雨彈轟得七葷八素。一度減弱為熱低壓的盧碧，復活後加速前進，以每小時27公里時速往九州前進，對台影響逐漸減弱。

不過西南氣流還沒結束，氣象局針對嘉義、台南、高雄、屏東、台東發布豪、大雨特報，今仍有大雨甚至豪雨機率；屏東、台東今晨有大雷雨警訊，屏東更一度發布國家級警報，提醒民眾別掉以輕心。

其他各地天氣好轉，北部、中部、東部陽光露臉，高溫重返30度以上，中午過後有陣雨機會。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指未來一周天氣型態轉變，改由太平洋高壓接手，明起西南季風減弱，但低層水氣多，天氣仍不大穩定，注意午後陣雨或雷雨，西南部清晨也有陣雨或雷雨。