新北市土城區凌晨發生一起街頭凶殺命案。兩名男子在一家歇業的酒吧內聊天時，突然出現大批黑衣人持刀前往尋仇，大力撞門並噴灑滅火器，兩人見仇家上門試圖從後門逃離現場，但仍遭到大批黑衣人圍砍，當場都身中多刀，其中一男胸口遭刺入，警方獲報到場後，將倒在現場的兩人送醫，目前正在追緝在逃份子。

據了解，受傷的蔡姓、楊姓男子為案發現場一家酒吧老闆的友人，昨晚和老闆等人在現場聊天喝酒，凌晨兩點多突然聽見有大批人狂敲鐵門，甚至用滅火器噴灑，兩人從從監視器中看到仇家，立刻從後門逃跑。

未料對方早已在後門埋伏，見到蔡、楊兩人衝出，立刻圍住兩人一陣追砍，附近民眾見狀報警，土城分局立刻出動快打部隊前往，現場人一哄而散，留下蔡、楊兩人倒地哀嚎，經緊急送醫後目前已無大礙，

警方則帶回現場多人回警局釐清案情，根據了解，其中一人胸口遭刺入，另一人則全身多處遭砍傷，目前警方已根據監視器，掌握行兇一方的身分全力追緝。