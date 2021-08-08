行政院規劃疫情穩定後發放「振興五倍券」提振經濟，但也因堅持不發現金與多數民意相違，引發抨擊。對此，高雄市前市長韓國瑜呼籲執政者，基層民眾現下最需要的是救急的現金紓困，而不是遠在天邊的經濟振興。

韓國瑜昨（7）日在臉書發文，懇求民進黨政府的列位諸公，花一分鐘時間了解一下「升斗小民」這個成語，這個社會上有許多民眾是做一天工才能有一天飯、賺多少吃多少、家無儲糧地在過每一天。

三級警戒長達兩個多月，民眾苦不堪言，韓國瑜說，這些艱苦人連「在外奔波」的機會都沒有，不是他們不勤勞、不努力，而是大環境情況不允許，他們只能枯坐家中、坐吃山空。

疫情逐漸趨緩，防疫警戒已降至二級，行政院規畫推出「振興五倍券」，將新增面額一千元，總張數也將從9張增加為10張。圖為台北市街頭一間餐廳，因疫情生意受衝擊，在店門口掛上「我要活下去」苦撐。（陳俊吉攝）

他並提到，對於那些因疫情衝擊，以前尚能溫飽，但現在只能靠待用餐才能撐下去；因疫情衝擊，以前能按時繳交但現在卻發愁健保費和水電房租的升斗小民，怎麼能要他們「先拿出1000元來換振興券」；怎麼能說出因為「發放現金民眾會拿去存」的謬論？

韓國瑜表示，當基層仍有許多未被紓困4.0涵蓋的勞工與產業，當許多人連最基本的民生問題都出現困難，政府卻仍活在自己的象牙塔裡，無感需要紓困民眾的窘迫、無視高達七成希望直接發放現金的民意，執意要民眾「拿現金換振興券」、「拿振興券來振興經濟」。

「莫忘世上苦人多」，韓國瑜認為，這句話不是口號，而是一個殘忍存在的現實，因此誠懇呼籲執政者，基層民眾現下最需要的，是救急的現金紓困，而不是遠在天邊的經濟振興，請當權者把人民放在心上，唯有做到苦民所苦，才能真正體察民意、貼近民心。