東京奧運新出爐的義大利「世界最速男」拉蒙特‧馬塞爾·雅各布斯(Lamont Marcell Jacobs)不幸捲入一則禁藥報導。雅各布斯的經紀人強調他已經通過多次藥檢，但英媒《泰晤士報》爆料雅各布斯前任的營養師史帕齊尼(Giacomo Spazzini)可能是個藥頭、正因為詐欺以及多項指控遭米蘭警方調查。

雅各布斯以100公尺9秒80的成績爆冷摘下金牌，後來又與隊友奪得400公尺接力金牌，成為義大利的國民英雄。史帕齊尼拚命邀功，四處宣揚自己是如何幫助雅各布斯摘金。雅各布斯今年上半年與史帕齊尼結束合作關係，史帕齊尼是一位肌肉發達的健身專家，被懷疑從米蘭的一位藥劑師取得同化類固醇，提供自己與運動員使用。

史帕齊尼還揶揄雅各布斯當初不懂得節制飲食，常找機會偷吃，還好遇到他才能養成良好飲食習慣。雅各布斯的父親是美國黑人、母親是義大利人，出生後即隨著母親定居義大利。

英媒《每日郵報》報導，今年100公尺決賽的選手，雅各布斯是唯一沒有列在AIU（世界田總的反禁藥組織）藥檢名單的選手，因為AIU優先檢查頂尖運動員，就是能跑進10秒以內的選手。雅各布斯是俗稱的黑馬，他原本的成績並不突出。

然而AIU的發言人出面澄清，他告訴美媒《雅虎體育》雅各布斯今年包括在東京奧運的期間已經通過多次藥檢。至於雅各布斯的成績大爆發也有合理解釋，因為他本來是跳遠選手，轉練百米短跑一段時間之後才開始展現成果。

這則報導引來歐洲網友的互罵，義大利網友嘲笑英國人「輸不起」，英國跑者休斯(Zharnel Hughes)在100公尺決賽因為偷跑被抓到而失格。英國網友反擊說：「這明明是你們義大利警方自己在調查的案件。」