新北市樹林區彭厝派出所旁，凌晨發生青少年鬥毆事件。一名男子因聽聞日前女友與友人聚餐時遭到灌酒，一氣之下凌晨相約在派出所旁談判，未料雙方都召集多位友人助陣，過程中突然發生口角發生鬥毆，衝突中有人拿出美工刀將一名少年砍傷，派出所員警聽到喧鬧聲，立刻衝出壓制，並將現場10多名滋事份子帶回，受傷的少年頸部及胸口均有刀傷，送醫急救後仍宣告不治。

女友遭灌酒約對方樹林彭厝派出所旁談判，少年脖子與背部遭砍送醫。(翻攝彭厝派出所臉書專頁)

警方調查，衝突中一方的男子，宣稱自己的女友日前與友人聚餐，未料對方卻刻意灌她酒，女友認為對方意圖不軌，回家後向男友抱怨，男友盛怒下，凌晨約對方到彭厝所旁的路邊談判。

雙方為了壯大聲勢，紛紛召集有人前來助陣，頓時有10多人在現場叫囂，突然間有人抽出預藏的美工刀，直接抓住一名少年猛砍，對方胸口及頸部、背部中刀。

一旁的派出所內多名員警，聽到鬥毆聲音，立刻外出查看，現場喝止所有人堆蹲下，這時發現有一名少年全身是血，立刻通知救護車到場送醫，並將現場10多人帶回警局偵辦，傷者急救後因傷勢過重死亡，至於行兇的男子經偵訊後，將依殺人罪嫌移送偵辦。