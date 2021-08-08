原盧碧颱風降級為熱帶性低氣壓，昨天(7日)從新竹附近登陸，加上西南氣流影響，全台都有大雨跟豪雨，屏東累積雨量更破千毫米，直至今早高屏地區仍持續發布豪雨特報。有許多人討論，美、日都認定為颱風的原「盧碧」，為何台灣不增強為颱風、也不發颱風警報？天氣風險公司解釋，因為原「盧碧」科學上沒有達到輕颱下限的標準，即中心風速達每秒17.2公里。

天氣風險公司在臉書發文說明，是否命名為颱風，在科學上只有一個最硬的標準「中心風速是否達到每秒17.2公里」，從熱帶低壓TD11、也就是原盧碧颱風在福建沿海打轉、登陸台灣、遠離台灣的過程，台灣本島幾乎沒有一個氣象站風速達標，科學事實上很難認定盧碧仍是一顆颱風。

那為何日本(JMA)、美軍(JTWC)仍認定為颱風？天氣風險公司表示，熱帶低壓TD11接下來要往日本侵襲，預報顯示路途上有重新增強的趨勢，作業方便可能是原因之一，日本氣象廳對於颱風的認定，常有自己特殊的考量。至於美軍，是因為衛星分析到在台灣東南側有強風軸，才持續認定為颱風。但衛星資料如何與風速計的實測相比？這強風軸究竟是台灣地形還是西南氣流所致？有待討論。

回到台灣的作業機制，天氣風險公司表示，雖然未發颱風警報，但氣象局接連發了「熱帶性低氣壓特報」、「大規模或劇烈豪雨特報」、「陸上強風特報」等，對於政府的災害防救機制已經有了判斷、可以啟動的標準。在台灣並不是只有颱風會致災，在極端氣候下，大家要習慣越來越多的災害來源，雖然殘酷但卻是事實。