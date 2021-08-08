行政院擬斥資1100億元發放振興3倍券，能否帶來合理的經濟效益備受質疑，國民黨立委李貴敏表示，審計部日前公布的審核報告中，點名政院稱3倍券效益千億說法沒有客觀資料可以佐證，審計部打臉，行政院長蘇貞昌不知道嗎？蘇揆團隊不檢討也不報告嗎？

李貴敏昨（7日）在臉書發文表示，政院擬發振興5倍券，不管3倍、5倍券，聽起來很好聽，但都沒辦法解釋審計部在剛公布的109年度中央政府總決算審核報告中，點名行政院稱「3倍券效益千億」的說法沒有客觀調查資料可以佐證。

對於審計部打臉，李貴敏直言，蘇貞昌不知道嗎？蘇揆團隊不檢討也不報告嗎？怎麼還有臉堅稱去年3倍券有多好，吹噓成功創造1000多億元經濟效益？這不是睜眼說瞎話嗎？李稱，尤其行政院不知檢討，堅持錯誤的政策，不願正視弱勢人民急需現金的實際需求，還辯稱透過數位支付可以「保守推估」的整體消費效益，這種執政的傲慢到底從哪裡來，是真把人民當傻瓜嗎？

李貴敏指出，審計部甚至直指，接受電子支付店家不夠普及，銀行回饋優惠少且設計複雜等問題，導致數位3倍券發行不如預期，但問題這麼多，全面執政並掌控所有資源的蘇揆團隊難道無視審計報告內容，也無視人民需求，只想繼續亂嗎？她拜託民進黨政府就不要再自吹自擂了，再多的大內宣也沒辦法掩飾振興券先天不良、後天失調的嚴重問題。