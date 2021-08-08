吳姓男子與林姓妻子，不滿兒子疑遭跆拳道館17歲劉姓助教性騷擾，跑到道館及劉母商店毆打劉男，罵劉「變態、敗類、掛著羊皮的狼」，台北地院依成年人故意對少年犯傷害、公然侮辱罪判處吳、林2人各拘役40日，可易科罰金4萬元，另劉男被控性擾擾部分，則由少年法庭審理。

判決指出，吳、林2人去年8月31日晚間8時許，因聽聞兒子疑遭在跆拳道館擔任助教的劉姓少年性騷擾，氣憤難平，前往跆拳道館討公道，林女先以平板電腦、徒手毆打劉男，吳則拉扯並毆擊劉頭部及身體。

劉倒地後，林再持館內塑膠椅攻擊，吳、林並辱罵劉是變態、敗類、掛著羊皮的狼，2人經道館教練制止才罷手。半小時後，吳、林與教練、劉男一起到劉母經營的商店理論時，林再罵劉是變態、披著羊皮的狼、王八蛋，吳則趁劉不注意時，毆擊劉頭部，造成劉右大腿、右膝、左肩、咽喉挫傷、左拇指擦傷，劉報警提告。

法院審理時，吳、林認罪，請求緩刑，法官考量2人坦承犯行，卻未能與劉達成和解，未給予2人緩刑，判處2人各執行拘役40日，可易科罰金，可上訴。