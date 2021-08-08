烏克蘭拳手Oleksandr Khyzhniak在佔盡優勢時意外被擊倒。（美聯社資料照）

巴西拳手Hebert Sousa振奮大吼。（美聯社資料照）

巴西拳手Hebert Sousa摘下金牌後情緒激動。（美聯社資料照）

東京奧運最精采的一場拳擊賽在8月7日出現，巴西拳手索沙(Hebert Sousa)在男子中量級（75公斤級）金牌戰演出難以置信的大逆傳，他在第3回合將要輸掉比賽時使出一記致命的左勾拳，打在烏克蘭對手齊茲尼克(Oleksandr Khyzhniak)的下巴，一擊將他KO！

奧運的男子拳擊從上屆開始不戴頭盔，雖然還是只打3回合，但仍有KO的機會。前兩個回合都是攻勢強大的齊茲尼克占盡上風，打完第3回合他就是金牌了。索沙堅不放棄，把希望賭在KO逆轉，他全場挨打了7分多鐘，在最後1分29秒時看準一個空隙出了右拳，再一記左勾拳，居然將齊茲尼克打倒在地。

意外被打倒的齊茲尼克很快在幾秒內起身，但奧運不同於職業賽，基於保護選手的規定，裁判當場宣布比賽結束。宛如電影劇情驚奇逆轉的索沙振奮大吼，在領取金牌時落下英雄淚，「我平常很少KO，但我畢竟辛苦鍛鍊過，這一次多少有點幸運。」

齊茲尼克對於裁判喊停比賽感到不滿，「那並不是真的很強的一拳，裁判在我還能打的時候就喊停了。」他前兩回合各出100拳痛扁索沙，第3回合他仍繼續猛攻，如果專心防守或許就不會被索沙逮到破綻逆轉了。