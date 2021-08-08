一架印尼航空的包機今天將搭載約120名旅居印尼的台商與僑民返國，由於印尼航空多年前終止台灣航線，民航局等單位為協助台僑儘速返鄉，2天內解決包機航權問題。

印尼航空的包機在7月22日敲定，登記返台的首批台僑有122人，包括2名嬰兒，今天下午4時20分（台灣時間5時20分）將自雅加達國際機場起飛，預計晚間10時55分抵達桃園機場。因應防疫需求，旅客將入住集中檢疫所，機上兩組、共16名機組員不離開機艙，待回程旅客登機後，晚間11時55分即返回印尼，回程有46名旅客，包括2名嬰兒。

中華民國駐印尼代表處領務組長柯孝宗說，為配合防疫，代表處之前已將旅客名單提供外交部、移民署及衛生福利部，方便機場檢查證件作業及事先安排集中檢疫所，避免在機場群聚。

根據印尼防疫規定，搭乘飛機等長程運輸必須有接種疫苗或其他證明，旅居雅加達以外城市的台僑可能無法趕上這次包機，印尼台灣工商聯誼總會（印總）的「新冠肺炎危機處理服務中心」目前仍在詢問是否有更多台僑想返台，可能接洽第二次包機。

為防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒株，中央流行疫情指揮中心6月底將印尼納入「重點高風險國家」，入境者須受嚴格檢疫規範。長榮、華航即以機組員調度為由暫停飛航雅加達，陸續取消至8月底前的航班。

印尼疫情嚴峻，新加坡等鄰國也禁止來自印尼的旅客轉機，增加台僑返鄉的困難。

印總、台灣印尼觀光發展交流協會協助接洽印尼的航空公司，7月初原本與峇迪航空（Batik Air）簽好合約，峇迪航空7月20日卻臨時通知無法派遣飛機，因此改洽印尼航空（Garuda Indonesia）。

但印尼航空2014年以航線成長緩慢為由，停止往返台灣的航線，沒有飛行台灣的航權。台灣印尼觀光發展交流協會理事長張志嘉說，當初向民航局申請核准印尼航空的包機時，包括地勤作業如何安排等，有許多事情有待解決。

張志嘉說，為了讓國人返鄉，民航局積極處理、立法委員陳歐珀也幫忙協調，原本可能要一個月的工作在2天內就完成，將由華航負責相關地勤作業。

柯孝宗表示，為了確保包機如期、順利成行，外交部、僑務委員會、交通部與民航局同心拹力，加快處理必要的程序，代表處並居間協助與印尼航空溝通，民航局還特地加班，在最短的時間內完成各項準備。（編輯：郭中翰）1100808