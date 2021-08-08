新北市一名江姓女子與陳姓男子今年3月在淡水一家廣東粥店用餐到一半，一名陌生的于姓男子突然衝進來對她飆罵三字經，直呼「你是不是有新冠肺炎？怎麼可以對著別人咳嗽？！有沒有禮貌？！」接著跑出店，從機車置物箱裡掏出一把鐮刀，對著江女作勢揮砍，江女見狀當場嚇壞急忙報警，最終士林地院依恐嚇等罪判于男拘役30天、可易科罰金3萬元。

根據判決書內容指出，今（2021）年3月1日晚上8時30分左右，江姓女子與陳姓男子在淡水一家廣東粥店用餐，豈料吃到一半，一名素昧平生的25歲于姓男子衝了進來，痛批江女沒戴口罩對他咳嗽，疾呼「你是不是有新冠肺炎？怎麼可以對著別人咳嗽？！有沒有禮貌？！」接著于男邊罵邊回頭，又從店外機車置物箱拿出一把生鏽的鐮刀，再折返到江女面前作勢揮砍，並出言恐嚇「你給我出來」等等，當下江女簡直嚇壞，趕緊報警處理。

于男到案後辯稱，他拿鐮刀是要去五金行重新買一個，沒有要砍江女，在店門口說髒話也被朋友攔住，但法官審酌，于男犯行有店內所有人為證，認定于男犯公然侮辱罪判刑拘役10天，又犯恐嚇罪判拘役30天，合併應執行刑30天，可易科罰金3萬元。可上訴。