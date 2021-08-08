隨著全球溫室效應逐年升溫！台中市政府都市發展局積極打造宜居城市，推動台中市獨有特色建築，研修綠化植栽引入大樓住家機制，日前完成修正「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，針對鄰里複層式露台放寬設計彈性，規範至少設置一定規模社區共用空間，拉近社區居民關係，也規範種植一定尺寸以上的喬木及適合生長、管理維護的空間，確認其能茂密生長，增加都市綠化比例。

都發局長黃文彬說，「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」已實施滿2年，截至今年7月底共有88件案件申請，已核准63件，建築基地總計產生56831.81公噸固碳量，共增加1813棵樹木，以一座文心森林公園約有1500棵喬木為例，約可創造1.2座文心森林公園。

若以小型社區平均約20棵喬木計算固碳量，約等於增加90多處小型社區鄰里公園，成果豐碩，補足都市內垂直綠化缺少情形，不僅綠美化都市環境，亦提升市民的居住環境品質。

黃文彬指出，都市綠化的增加能緩合都市內熱島效應的產生，對吸附空氣中污染粒子亦有幫助，減少PM2.5，這次修法為落實大樓成功種植喬木的可能性，累積2年來案例，並參採學者專家、公民團體建議及生態實踐理論，規範設計適合植栽生長、居民休憩的環境及標準，符合生態性原則，讓建築師有所依循，相信對提升市容景觀及減緩都市熱島效應有所助益。