不滿進入咖啡廳或搭乘市際列車等必須持健康通行證，逾23萬民眾今天連續第4個週末在法國各地上街抗議，也是迄今最大規模的反健康通行證示威抗議。

法新社報導，義大利境內也出現類似但規模較小示威抗議。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）大力推動的這項措施，強制規定必須完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、病毒檢驗陰性或最近染疫康復，才能從事眾多日常活動。

面臨明年爭取連任壓力的馬克宏，希望藉由鼓勵全民接種疫苗，從而擊敗新型冠狀病毒以及快速擴散的Delta變異株。

但反對人士堅稱，那些防疫規定侵蝕公民自由，而法國是高度尊重個人自由的國家。

內政部表示，約23萬7000人在法國各地上街抗議，包括巴黎有1萬7000人，超越上週末的20萬4000人，值暑假高峰期間抗議人數多得不尋常。

在地中海沿岸的法國東南部普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區（Provence-Alpes-Cote d'Azur），包括土倫 (Toulon）、尼斯（Nice）和馬賽（Marseille）等城市，至少3萬7000人走上街頭，高呼「健康通行證意味自由死亡」等口號。

從8月9日起，在餐廳飲食或在咖啡廳享用一杯咖啡，不論是室內或露台，都必須持有健康通行證。搭乘市際大眾運輸，包括高鐵和國內航班也必須持有，但地鐵系統和郊區運輸系統則不必。

自7月21日起，造訪諸如電影院、劇院和博物館等文化場館已必須持有健康通行證，法國憲法委員會（Constitutional Council）已於8月5日批准，擴大健康通行證適用範圍。

大部分示威抗議都是和平進行，法國內政部表示，全國各地有35人被捕，維安部隊有7人受輕傷。

路透社報導，法國民眾今天連續第4個週末在全國各地走上街頭，譴責強制醫療工作人員接種COVID-19疫苗以及民眾必須持健康通行證才能從事眾多日常活動等暴虐規定。

電視畫面顯示，在里昂市（Lyon），警方發射催淚彈，驅散朝封鎖線投擲物品的抗議群眾。

在巴黎、尼斯和蒙貝列（Montpellier）等城鎮也有民眾上街抗議，揮舞「對獨裁說不」等標語牌，高呼「馬克宏，我們不要你的健康通行證」等口號。

內政部表示，全國各地超過23萬人走上街頭，是過去一個月以來的最高數字。

在馬克宏上個月揭示他的健康通行證計畫後，疫苗接種率大幅攀升。如今2/3法國人口已施打一劑疫苗，55%已完整接種。

醫療工作人員必須於9月15日前接種疫苗，否則將面臨停職處分。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1100808