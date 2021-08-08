勞工局長張大春（左）日前特率領相關業務主管參訪台中地院勞動調解中心與台中地院。（台中市政府提供）

受疫情衝擊發生大量解僱頻傳。中市勞工局長張大春說，市府除督促事業單位依規定進行勞資協商，遇有爭議特啟動重大勞資爭議通報協處機制，偕同勞保局、就業服務中心等外部單位組成團隊；調解現場說明失業給付、職業訓練、就業服務、歇業事實認定等勞動法令相關規定，提供勞動法令諮詢、職涯規劃服務等資訊給被解僱勞工參考運用。

勞工局指出，勞工局每年平均受理近4千件勞資爭議調解案件，行政調解成功有助減輕勞資訴訟負擔，局長張大春日前特率領相關業務主管參訪台中地院勞動調解中心，與台中地院院長江錫麟及相關案件的庭長、法官相互交流，並將與法院建立行政與司法部門合作機制，建置調解人才資料庫、規劃調解人員的訓練課程，以及合推勞動事件法研討會等方面著手，共同維護勞工權益。

「勞動事件法」去年1月1日施行，台中地方法院勞動調解成效卓越，調解成功率為全國第一，為各地法院觀摩學習的對象。勞動事件法也規定工會可選派人員到勞動調解會議現場擔任輔佐人，轄內各總工會也陸續輔導基層工會修訂章程，即「協助會員或勞工有關勞動事件法所定勞動事件之處理及相關事項」，透過工會維護會員及勞工在勞動調解過程中的相關權益。

勞工局說，今年截至7月底共受理1918件，申請調解總人數2329人，調解成功率達58.96％，案件類型以工資爭議占最多，給付資遣費爭議次之，已成功為461位勞工爭取和解總金額超過5500萬元。

張大春表示，其中因新冠肺炎爆發造成勞資爭議的調解案件計29件、勞工人數59人，調解成功率61.54％，和解給付金額81萬4042元，調解不成立的原因多為公司經營困難致無力給付。針對調解不成立的案件，勞工局則提供協處管道，包含勞動法令義務律師免費諮詢、勞工權益基金涉訟補助等，協助後續可能進入的勞動事件調解及訴訟程序。