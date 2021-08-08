大陸銀色夫妻檔黃磊、孫莉的女兒黃多多（黃憶慈）2014年和爸爸一起上真人秀節目《爸爸去哪兒2》，可愛天真的模樣備受觀眾愛戴，現年15歲的她近日卻被傳與異性有逾矩行為而遭退學，對此黃磊硬起來提告，校方也刊出聲明闢謠。

陸網日前瘋傳一段對話紀錄，直指黃多多不只一次被監視器拍到在圖書館與男同學約會，甚至有親密的肢體接觸，因此遭到學校開除，進而轉到另一間國際學校，但新學校的家長得知此事極力反對黃多多註冊，只好又轉回原校，黃磊因此事消瘦，還花了很多錢將事件壓下。

黃磊知道寶貝女兒被抹黑，氣得馬上報警處理，以行動證明女兒的清白，黃多多的官方微博也證實：「多多一家已報警，由於多多是未成年且不是藝人，多方考量希望能將謠言帶來的傷害降到最低，所以不會以公開的形式發布。」

黃多多官方微博證實黃磊一家已報警。（圖／微博@黃多多）

黃多多就讀的國際學校是北京排行前三的名校，一年學費超過27萬人民幣（約台幣116萬元），校方特地發雙語聲明替黃多多澄清，「該生因為行為不端被我校開除的傳言為子虛烏有，完全不實」並讚美黃多多生氣蓬勃、進退得宜，能有這樣的模範生是校方的驕傲，對於她與家人被傳的網路謠言感到痛心，會持續提供身心健康的心理輔導及相關支持。