疫情導致建築工程價格高漲，國立大學舊工程延宕、新工程發包不出去，但教育部表示不會補助工程經費，請大學從校務基金調整因應。國立大學希望教育部將他們列為紓困對象，否則因工程經費增加而造成校務基金運營困境，將成學生教育之損害。

國立大學校院協會近日發文給教育部說，自新冠肺炎疫情爆發迄今，營造工程物價指數波動甚大，缺工缺料，造價高漲，致各校預算不足支應，建築工程難以進行。

根據統計，因為建築工程價格高漲，包括台大海洋大學、清大、彰師大、中興、台藝大、嘉義大學等校，都有工程進度落後10％到25％；另成大、政大、清大、陽明交大、北藝大、台大、台師大、海洋大學及聯合大學等校，還有一些工程陷入困頓。

對於國立大學發出哀鳴，教育部的回文是：有關國立大學校院申請補助工程所需經費，依規定不再增加補助經費，教育部也無編列相關預算，請各校以校務基金支應。

除了舊工程延宕，新工程也發包不出去。中興大學校長薛富盛說，台積電一直在擴廠，可能建築工人都跑到那裡去了，學校工程都沒有業者要來承包。以他們學校來說，就有3件新工程標不出去。

薛富盛舉例，他們要蓋獸醫防疫大樓，原本編列的經費是3.3億元，但是沒有廠商要來投標，建築師建議將金額提高到4.02億元才有可能標出去，因此他們要回到校務會議去，以追加工程預算。

薛富盛說，國立大學畢竟有公共性，政府應該要幫忙解決，譬如將增加出來的工程經費，由大學和教育部各出一半來解決；或是教育部將大學列為疫情紓困對象，向行政院爭取經費來挹注。

暨南大學校長武東星表示，因為工程經費高漲，許多學校內的工程，若不追加預算，就要修改規格，一些比較沒有迫切性的部分先不要做，這樣才有辦法進行。像他們學校壘球場，就修改規格後才發包出去，原本燈光要照的比較亮、比較遠，後來改成只能照到局部區域。

武東星進一步指出，現在政府推動中小學「班班有冷氣」，導致市場的冷氣大缺貨，暨南大學宿舍要增購100多台冷氣，但現在有錢也買不到，相當困擾。