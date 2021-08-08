【愛傳媒游文玫專欄】8月1日文玫有幸主槌帝圖藝術春季拍賣會近現代書畫專場，雖然在防疫政策影響下，現場出席人數受到限制，然藏家支持力道強勁，透過電話、網路競價熱烈。

該場創下兩個紀錄，第一項紀錄是齊白石《英雄君壽圖》以1.12億落槌，突破文玫自己於2020年拍賣郎世寧《照盆孩兒圖》所創下1.01億的落槌紀錄，成為台灣最高價的書畫拍賣作品。

齊白石所繪的大老鷹是1936年所作，是所有我們能見到的超過2米高的齊白石松鷹圖裡，最為特殊的一件！

其特殊之處其一在於尺寸，齊白石長度超過2米的松鷹圖，據不完全統計，之前只出現過4幅，而帝圖拍賣這件則是市場上的第五幅超過2米的松鷹圖；其二在於出版，之前出現的幾幅松鷹圖，幾乎都是上款人家族秘藏，而再無重要出版著錄了，而帝圖春拍的這件，唯一有早期出版；其三在於展覽，早在1966年該作品就由孫科主持揭幕《吳昌碩、齊白石遺作特展》中亮相。

創下的第二項紀錄是書畫專場中特別徵集到包括日本藏家提供的52件于右任書法，件件精品，買家給力，累計破億元成交，全部拍出。

在台灣三級疫情稍解封之際，我看到的是藝術產業戰戰兢兢，設法突圍，戮力維護市場熱度的用心。

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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