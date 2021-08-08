【愛傳媒蔡詩萍專欄】美中台三角關係，自中美斷交（指中華民國），美中建交（指中華人民共和國）後，從此，就是一串連環戲碼，高低起伏。

從錢復回顧的上世紀七十年代的激盪，到斷交的轉折，再到我們如今所站立的21世紀第三個十年伊始，半個世紀了，美國從建交前後，對中共的百般示好，到如今中美關係陷入新冷戰，相信錢復這位外交老兵，心頭一定十分感嘆！

但歷史不就這樣嗎？一直在辯證式的反覆中前進，有時當事人紛紛退出舞台了，然而「舞台」仍在那，見證著古往今來，世事分合的無奈。

我說的舞台，是「雙橡園」。雙橡園是從1937年起，便承租給中華民國駐美大使王正廷當大使館，承租期間，後繼兩位大使均赫赫有名，之一是胡適，之二是魏道明。

1947年國府買下雙橡園，中共建政後，由於反美挺蘇，美國基於冷戰格局，挺退敗台灣的國民黨政府，雙橡園的產權問題，遂未成為兩個政權交遞的爭議，直到，美國決定與中共政權建交！

當尼克森政府轉向「聯中制俄」之際，兩蔣父子確實感受到這是難以逆轉的趨勢，但能做的除了戰術上的拖延掣肘外，基本上，是以拖待變，祈禱奇蹟，可是，至少有一點是相當成功的戰術，積極拓展與美國國會的關係。

從《錢復回憶錄》，或李大維的《台灣關係法的立法過程》，均可看出，卡特在宣布斷交後，美國參眾兩院友台的國會議員，勢力雖無法翻轉美中建交的傾斜，但，卻足夠牽制卡特政府，使之必須讓步於對台灣安全，台灣利益的維護。

「雙橡園」能保住，跟這個戰術，大有關連，因為《台灣關係法》確保了，1979年以前中華民國所擁有的任何財產，而且，一直宣稱要把中華民國大使館不動產轉移中共政權的美國政府，最好也在立法的過程中，放棄立場。

但《台灣關係法》畢竟是斷交後，美國國會的補救措施，在美台斷交生效的同時，也是中美建交的生效的開始，那段空窗期，如何確保「雙橡園」不落入中共手裡？

這是大挑戰，我們如今從時間的序列來回推，不能不感覺那真是間不容髮的緊迫：1978年12月15日卡特宣布隔年，1979年1月1日與中共政權建交，同時與中華民國斷交，1978年12月23日，台灣把「雙橡園」以象徵性的二十美元，售予友台的參議院高華德的「自由中國之友協會」。

之所以這麼緊迫，因過去有前例，邦交國在承認中共政權後，基於「一個中國」前提，把中華民國的駐外使館產權轉交給中華人民共和國駐外使館。

「雙橡園」採取這麼緊迫盯手段處理產權，是不希望重蹈覆轍，尤其，美國對台灣民眾的影響指數那麼高，一旦「雙橡園」升起五星旗，對台灣民心士氣打擊之大可以想見！

但最後台灣能保住「雙橡園」，卻又是另有一段故事的。

《台灣關係法》是在1979年4月10日，由卡特簽署的，距離斷交生效日，已經是四個多月了，由於這部法律，才迫使中共一再爭奪中華民國在美資產的戰爭，告一段落。

可是，「自由中國之友協會」卻經費拮据，無法負擔「雙橡園」等三處房舍的維護費，後來，先後賣掉大使館辦公處（即現在的海地大使館）、武官處辦公室，最後竟然腦筋動到出售「雙橡園」上！這當然是當初「以象徵性價格」把「雙橡園」託付給協會的我國，大感意外也很不滿。

幾經交涉，最後政府以二百萬美元，重新購回「雙橡園」，「整個雙橡園購回的行政手續到1982年3月初才辦好，距離斷交時匆匆交出，整整過了三年兩個月。」

錢復在這個章節，最後，淡淡做了這幾句陳述。這兩百萬美元是白花的嗎？絕不能這樣說，因為中共一直想追回「雙橡園」。但交付給友台的「自由中國之友協會」，有沒有所託非人呢？錢復沒怎麼明言，但字裡行間，亦不無感嘆吧！

台灣後來兩度政黨輪替，駐美代表也有綠營政府的人馬了，他們進駐「雙橡園」，不能不記住這一段「保住駐美大使館」的歷史吧！

這歷史，從1937年至今，中間，只斷了三年兩個月！

作者為知名作家

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