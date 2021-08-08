【愛傳媒葉元之專欄】蘇貞昌8月7日說，行政院要發五倍券，是因為去年三倍券大成功，創造了1000多億元經濟效益。

但這數據早就被監察院審計部公開打臉，而蘇貞昌完全無視，一騙再騙，騙完神明騙人民，以為謊話說1000遍就變真話。唉，台灣出這種行政院長是能看嗎？

審計部的報告指出，經濟部僅以數位三倍券每人平均消費5800元，就推估三倍券創造1352億元消費效益，這是完全沒有資料可以佐證。

而蘇貞昌認為去年發三倍券後，零售、百貨各方面的銷售額都創歷史新高，就證明三倍券是成功。但實際上，去年年初受疫情影響，大家不敢消費，下半年本來就出現「報復性消費」的情形，這能全部算在「三倍券」功勞？因果關係在哪？

蘇貞昌還有一個謬誤，他認為去年三倍券有2333萬人領取，就是大成功。然而，雖然大家比較支持發現金，但政府執意不這麼做，要發券給大家，多數人仍會認為不領白不領，去領不代表是支持政府這樣做。

更重要的，今年的狀況和去年很不一樣，今年疫情更嚴重，生活受到衝擊的人比去年多很多，用發現金取代振興券，不僅可以讓生活受困的人付日常生活開支，同時可讓不受影響的人因為得到一筆額外財，產生多消費的動機，一舉兩得。

可悲的是，蘇貞昌完全不把監察院審計部放在眼裡，陳菊卻毫不吭聲，不敢出來捍衛監察院的尊嚴，監察院現在是比行政院小嗎？

作者為新北市板橋區市議員

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