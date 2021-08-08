美國已經有部分民眾自行接種第3劑疫苗。

美國食品藥物管理局（FDA）尚未批准讓民眾施打追加疫苗（booster shot），不過當地已經爆發追打疫苗之亂，超過900人已經完成第3劑疫苗接種，有人只是告知沒打過疫苗，就闖關成功。

美聯社調查美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據庫，發現至今全美已經有超過900人完成接種第3劑疫苗。由於CDC的這項數據是由各醫療院所「自願」申報，因此難以看出全美究竟有多少民眾已經接種第3劑疫苗。

目前也不清楚這些民眾是否都是自己主動要求接種第3劑疫苗。

報導指出，這些民眾主要利用美國疫苗過剩及政府追蹤接種狀況的鬆散之便，試圖追打疫苗。

CDC數據庫的一項紀錄顯示，一名52歲加州男子7月中旬到藥局提供護照、而非駕照作為施打疫苗的身份認證，他聲稱自己從未接種過疫苗，最終闖關成功，當藥局後續聯繫保險業者時，才發現男子已經接種過2劑疫苗。

科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）近期在記者會上透露，聽說有人用假名接種第3劑疫苗，不過他並未提出證據。

患有氣喘及肝臟疾病的26歲緬因州化學工程系研究生威爾希（Gina Welch）坦承自己已經接種第3劑疫苗，她成功闖關的方式更簡單：她就只是走進診所告訴對方自己沒打過疫苗。

威爾希說自己一直很關注新冠病毒進展的相關研究，也追蹤了多名支持追打疫苗的學者專家的社群帳號，「我要遵循這些專家的建議，我要自己保護自己，我才不要等上6個月到1年，等他們（指美國FDA）建議接種第3劑疫苗。」

67歲的密蘇里州醫院員工克拉爾特（Will Clart）5月接種了第3劑疫苗，他說自己只是去藥局提供所有相關資訊，一直到打完了，藥劑師才在系統裡發現他打過了。

因應Delta變種病毒，美國大藥廠輝瑞（Pfizer）正在尋求向FDA申請批准施打追加疫苗，不過除了可能讓免疫功能低下的民眾追打第3劑以外，美國政府指出，目前尚未看到讓普羅大眾追打疫苗的必要性，因此尚未批准輝瑞的申請。

不甩聯邦政府尚未批准追打疫苗，舊金山公衛人員3日表示，將額外提供只接種單劑嬌生疫苗（Johnson & Johnson）的民眾1劑輝瑞/BNT或莫德納疫苗，他們刻意強調是「補充」（supplement）疫苗，而非追加疫苗。