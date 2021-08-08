杜蘭特怎麼也改變不了這種愛跟網友互嗆的壞習慣！7日豪取29分帶領美國男籃完成奧運4連霸的杜蘭特，賽後狂嗆黑粉不要繼續看衰這支美國男籃隊，馬上獲得「小皇帝」詹姆斯回應，「兄弟！你在國際舞台實在有夠狠，恭喜再拿1面金牌。」

在完成美國男籃奧運4連霸後，杜蘭特馬上嗆聲黑粉，「每個人都說我們會輸，他們還搞了一個所謂的戰力排名，把我們放在斯洛維尼亞後面、僅排第4，你們看到最後結果了吧，說什麼他們追上我們，別鬧了，我們技術是他們追不上的。」

如今杜蘭特成為美國男籃在FIBA國際舞台的第一人，除了擁有最多的4冠，更在總分與平均得分排在美國男籃史上第1，讓他更加不爽美國男籃被外界如此看衰，甚至點名國際籃總在東奧開打前夕的戰力排行榜，反正勝者為王、敗者為寇。

不過詹姆斯確實很挺杜蘭特，除了在美國男籃奪金同時發推恭喜，美國男籃也在搭車回去飯店的巴士上面，一邊飲酒慶祝，一邊狂喊詹姆斯名字，讓詹皇開心發布限時動態同歡，詹皇曾跟杜蘭特攜手拿下2012年倫敦奧運男籃金牌，兩人關係還算不錯。