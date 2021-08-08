高鐵苗栗段路塹，因不敵連日大雨沖刷，7日發生坍方，土石滑落沖進軌道，導致苗栗台中區間一度中斷。事發當時，南下205次列車最靠近事發地點，幸賴「預警神器」即時發揮作用，把車子擋下來，救了全車乘客！

這個救了車上逾百名乘客的「預警神器」，就是台灣高鐵相當自豪的「天然災害告警系統」（DWS），此系統包括地震偵測器、氣象偵測器、闖入偵測器，這次發揮功能的，就是闖入偵測器。

闖入偵測器，顧名思義針對「闖入」行為發布預警，若有異物入侵路線，系統會把警告訊息發給最接近的高鐵列車，車上的「列車自動控制系統」（ATC）再立即減速、停車，確保運轉安全。

「那個闖入偵測器，角度一動就會預警，以前還有人只是在旁邊割草，結果不小心觸動警報」，不願具名的鐵道專家表示，從現場照片看，很明顯土石崩落後滑至東線上，過程中沖毀偵測器，「ATC不作用才奇怪」。

7日的場景，很像台鐵發生在去年11月的瑞芳猴硐段走山事故，當時也是連日大雨，導致大片邊坡崩塌；但台鐵沒有DWS，全賴人力警覺，才沒有釀禍。

「高鐵速度快，行車一定要更小心，不然像昨天那樣衝過一堆土石，肯定出軌」，專家指出，高鐵對路線安全有非常嚴謹的要求，曾有高架段旁的樹長太高，雖然未侵入路線，仍要求移除，避免樹枝傾斜影響行車安全。

父親節前夕的事件，儘管造成旅客不便，但專家強調「生命安全才是最重要的」，就像飛機因天候或其他因素停飛，你能要求它一定要飛嗎？高鐵也是同樣的情況，「總不能等出事了，再來檢討為什麼車子要開吧」。