奧運體操項目一向有如藝術般的美感，整體的肢體動作都相當令人讚嘆，尤其是將人體的肢體呈現發揮到極限時，更讓人為之讚嘆，近日體操比賽有位來自哈薩克19歲選手被拍到一張「無頭照」，讓網友看得都驚訝！

阿蒂卡諾娃在一個跳躍劈腿動作被拍到驚人照片。（圖／路透社）

來自哈薩克（Kazakhstan）的阿蒂卡諾娃（Alina Adilkhanova），出生於2001年她是第一次出戰奧運，但她曾在亞運拿下兩次金牌，同時也是亞洲體操錦標賽的全能賽事冠軍，不論是體操球、絲帶都難不倒她，也是哈薩克人心中的體操女神；阿蒂卡諾娃前（6日）出賽時，在一個跳躍劈腿動作被拍到驚人照片，從正面看不僅是雙腿劈開超過180度，而且連頭都不見了！

阿蒂卡諾娃從側面看出現消失的頭部。（圖／路透社）

其實是因為阿蒂卡諾娃的身體相當柔軟，所以頭部後仰才會造成這樣的視覺效果，而從側面看則能見到她消失的頭部，她挑戰人體極限的動作，讓許多網友都覺得這張照片十分驚悚，於是紛紛在網路上分享。

阿蒂卡諾娃的身體柔軟度可以從她日常的照片看得出來，在社群上她去海邊也能橫跨欄杆劈出超過180度姿勢，在任何場所也能將脖子伸展到極限，讓腳底踩著頭頂，而她經過這次征戰東奧後，更讓全世界都認識這位體操女神。