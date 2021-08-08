台語金曲歌后詹雅雯在3月宣布罹患帕金森氏症，導致左腦中度萎縮，認真養病的詹雅雯，在日前打完第一劑疫苗後，終於在昨（7日）開工，而向來都是俐落短髮的詹雅雯，這回難得頂著妹妹頭的長假髮亮相，狂噴女人味的詹雅雯也有感而發吐單身原因「現在的我不缺愛情，我不想要害人」，表示目前全力把養好身體。

54歲詹雅雯罹患帕金森氏症，同時有甲狀腺低下、唾液腺、喉嚨長腫瘤、胃腸不適等宿疾，不過詹雅雯始終維持正向樂觀態度，而總是頂著俐落三分短髮的詹雅雯，在昨開工錄影時，她則難得頂著妹妹頭的長假髮、身穿日本傳統和服亮相，變身和服女歌姬的詹雅雯也雀躍開直播大秀女人味的一面。

詹雅雯罕見頂著妹妹頭假髮亮相。（圖／取材自詹雅雯 Y.W臉書）

詹雅雯摸著長髮並嬌羞問：「好看嗎？」並表示，自己會盡量留長髮「希望頭髮不要因為藥物的關係，一直在掉」，心情不錯的詹雅雯對自己的髮型、服裝相當滿意，她也有感而發說：「其實我的女人味是在心裡的，今天偷偷讓大家看到我的女人味，其實我是非常溫柔的」。

詹雅雯一改過去對感情低調的態度：「如果被我愛上的男人、或是愛我的男人，你們就（會）很幸福的，真的。可是現在我不需要愛情，我不想害人，只想把身體養好」，詹雅雯呼籲外界不要擔心她，詹雅雯的氣色和精神相當不錯，也讓外界放心不少。