台北市警方破獲20年來最大的「天道盟」軍火庫，查扣最新型的MP9衝鋒槍、AK47等24把長短制式槍械、1200發子彈，鄭嫌偵訊後已遭羈押，但是對槍枝來源堅不吐實，先辯稱槍彈是今年4月被槍殺的天道盟份子「八哥」所給，後又改口是2018年2月被槍殺的淡水角頭「死囝仔忠」轉交保管，企圖與己方鬥智相當狡猾。

天道盟軍火庫內藏24長短槍1200發子彈，各種火力強大槍枝應有盡有。(台北市刑大提供)

根據調查，27歲天道盟北海會鄭姓男子，疑受大哥指使保管幫內火力，鄭平時從事毒品買賣，遇狀況就提供槍械供幫眾火拚，台北市刑大經連月追查，5日前往新北市淡水區攻堅，在鄭嫌老家旁的廢棄貨櫃屋內，查扣最新型的MP9衝鋒槍、AK47等24把長短制式槍械、1200發子彈，火力十分驚人。

由於這種罕見的火力絕非鄭嫌一人可以擁有，但鄭嫌警訊中避重就輕，一變再變。先辯稱槍彈是今年4月在八里被槍殺的天道盟份子「八哥」所給，後又改口是2018年2月被槍殺的角頭「死囝仔忠」轉交保管，就是不願意說出幕後藏鏡人。

北市刑大偵一隊日前獲報，鄭男自稱北海會大哥，率領手下在淡水、三芝活動，鄭嫌以販毒為業，標榜24小時送貨，約有10部機車隨時待命運毒，在當地生意興隆。

鄭另一個任務就是保管「天道盟」幫內軍火，警方搜查時發現，因為疫情黑幫活動減少，因此沒有取用情形，北市刑大5日中午見時機成熟，趁眾嫌睡覺時，強勢破門攻堅，循線查獲鄭嫌等4名幫眾。

警方先在鄭嫌聚點起獲14公斤喵喵、960包毒咖啡、40包K他命及少量大麻毒品，另有許多分裝袋、4把防身短槍及215萬現金。專案小組隨後再到淡水山區大埤頭，在鄭嫌老家對面的廢棄貨櫃屋內，一舉破獲軍火庫。

倉庫內共有20把長、短槍及1200發子彈。其中長槍種類琳琅滿目，包括連發XPA12型霰彈槍、俄羅斯特種部隊使用的AK47、MP9衝鋒槍等等，這是北市警方20年來破獲最強大的黑幫軍火庫。

警方指出，其中連發霰彈槍在台極為罕見，填裝後可調整連發彈數，一次可連射一排霰彈，特種部隊用於攻堅破門後，進行持續攻擊掩護，壓制敵方火力。目前警方仍擴大追查北海會幕後的真正主使者。