「批踢踢實業坊（PTT）」是台灣使用人次最多的網路論壇，不少人每天都習慣上PTT接收新資訊，然而昨（7）日傍晚站方卻突然公告，今（8）日清晨5點開始，因為高壓電設備年度檢驗，需要停機長達13小時，讓許多鄉民都忍不住哀號，直呼「世界末日」。

批踢踢實業坊昨日傍晚在臉書發布公告，指出今日因為要進行高壓電設備年度檢驗，包含PTT、PTT2、PTT 網頁板，從清晨5點開始到傍晚6點為止都將暫停服務。然而今日適逢父親節、農曆7月1日鬼門開，以及東京奧運的最後一天，白天仍持續會有相關賽事，習慣使用PTT關注奧運資訊的網友將無法查看比賽消息，所幸在晚間奧運閉幕式之前，網站就能夠恢復正常。

消息曝光後許多鄉民都十分崩潰，因為從今晨5點開始就沒辦法再使用PTT，大家紛紛湧入臉書哀號：「天啊停機好崩潰，現在很需要奧運版啊」、「為了避免戒斷症候群，我決定睡覺時間從早上5點到下午6點」、「不到一小時，已經開始有戒斷症了」、「世界末日終於來了」、「明明知道停機還是一直嘗試點開連線」、「鬼門開第一天，又剛好東奧最後一天，巧合嗎？我不這麼認為」。