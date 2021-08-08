性騒擾前科累累的彭姓男子，被控今年3月在公車上偷摸女乘客私密處，遭羈押禁見迄今。台北地院因彭男羈押期限將屆，開庭審理，雖然彭男律師宣稱彭願外出時均由家人陪同，且不搭乘公車，已無羈押原因及理由，但法官以彭是性騷慣犯，已多次在公共交通運輸工具上隨機犯案，再犯可能性很高，危害社會秩序甚鉅，裁定延押2個月。

北院調查，彭男有多次在公車上性騷擾女性而被判刑的紀錄，他最早在2012年因性騷擾案被新北、台北地院判刑3月、10月；2017年在公車性騷擾被判刑6月，2018年10月又在公車上性騷擾被判刑6月，2019年5月出監。但同年8月再度在公車性騷擾被起訴，因和解獲撤告，今年2月，基隆地院判公訴不受理。

但事隔一個月，彭今年3月再次在公車上對女子強制猥褻被羈押，北檢5月起訴後，北院裁定羈押禁見。上個月，彭聲請交保，指政府於疫情期間宣導民眾儘勿外出及搭乘大眾運輸工具，沒有再犯機會與可能，請求以10至20萬元具保停押，但法官駁回。

北院日前因彭羈押期限將屆滿，開庭審理後認為彭涉嫌重大，已多次在公共交通運輸工具上對不特定人犯罪，有反覆實施同一犯罪之虞，有繼續羈押必要，裁定延長羈押2月。