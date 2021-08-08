阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）今天奪下一名惡名昭彰軍閥的老家希比爾甘，為塔利班24小時內攻占的第二座省會。

法新社引述省政府官員的話說，阿富汗政府軍棄守賈茲詹省（Jawzjan）省會希比爾甘（Sheberghan），退至位於郊區的機場，準備自我防衛。

希比爾甘是軍閥杜斯坦（Abdul Rashid Dostum）的家鄉，杜斯坦本週剛從土耳其結束治療返回阿富汗，目前人在首都喀布爾（Kabul）。

據助理人員說法，杜斯坦今天會見總統甘尼（Ashraf Ghani），試圖說服甘尼增派援軍。

杜斯坦所屬政黨阿富汗伊斯蘭民族運動（Junbish-e Milli）發言人尼洛（Ehsan Niro）指出：「我們要求政府部署至少500名突擊隊員，好讓我們重新奪回這座城市。」

國際部隊5月初展開最後撤軍行動起，塔利班便同步發動一連串攻勢，取得阿富汗廣大鄉村地帶的控制權。

昨天，寧羅茲省（Nimroz）薩蘭吉（Zaranj）成為塔利班奪下的第一個省會。副省長說，當地根本是「不戰而降」。

儘管阿富汗情勢惡化，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）昨天指出，總統拜登仍認為，在阿富汗駐紮了20年後，撤軍是正確決定。

不過美國近日加強空襲，美軍中央司令部發言人費拉拉（Nicole Ferrara）今天向法新社表示：「美軍近日執行數次空襲，以保衛我們的阿富汗夥伴。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100808