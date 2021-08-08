化學槽車深夜起火，火光和黑煙竄起，所幸消防員40分鐘後撲滅火勢，無人受傷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市大寮區台88線7日深夜發生火燒車意外，1輛載滿氫氣的化學槽車後輪胎突然起火，黑煙竄升，消防局獲報，出動11車22人前往搶救，由於氫氣易燃易爆，現場情勢一度緊張，消防員以大量水霧降低槽體溫度，並以化學泡沫原液向起火處全力滅火，火勢40分鐘後順利撲滅，所幸氫氣未外洩，無人受傷。

高市消防局指出，該起火警發生在7日深夜23時52分許，1輛化學槽車行經大寮區台88線時，突然後輪胎起火燃燒，消防局獲報，緊急出動11車22人馳援，抵達現場後，發現是載送氫氣的化學槽車起火，由於氫氣易燃易爆，加上輪胎燃燒後，不斷竄出火光和黑煙，情勢一度緊張，現場指揮官於是指揮救災人員以大量水霧降低槽體溫度，並以化學泡沫原液起火處全力滅火。

警方在現場實施交通管制，將起火槽車阻隔於100公尺之外，起火的槽車於40分鐘後順利被熄滅，所幸氫氣未外洩，無人受傷，消防局將調查起火真正原因。