2019年5月5日，一名20多歲正妹跟閨蜜去台南四草大橋看海景，豈料當場下起大雨，沒帶傘的她們正好碰見一位名叫林煜程的男子開車經過搭訕，邀請她們上車躲雨，接著又藉故單獨載正妹回家，並要求交往，還趁機強吻，企圖硬上，當場正妹雖極力反抗，可仍不敵男子的力氣，於是她只要求「就當一夜情吧，但是你要戴套。」但林男聽了卻不理會，直接性侵得逞，對此法官審理時詢問林男為何不戴套？想不到林男只是因為「懶得拿」，最終最高法院依強制性交罪判其3年6月徒刑。

根據判決書內容指出，2019年5月5日，一名20多歲正妹跟閨蜜到台南四草大橋玩，不巧遇上大雨卻沒人帶傘，於是開車經過的林煜程邀請她們上車躲雨。在車上，正妹頻對閨蜜訴苦感情不順，一旁的林男全聽進耳裡。雨停後，閨蜜先行離開，正妹接下來想去高雄找朋友，林男聽聞表示可以載她去，但必須先回家處理事情，於是正妹不疑有他前往林男家。

豈料正妹這一跟林男回家就像羊入虎口，據正妹證詞指出，「林男在他家客廳問我願不願意當他女朋友，我說『你不是我喜歡的類型』，他卻拉著我的手站起來，說我身上好香，在客廳牆角親吻我的嘴、脖子及鎖骨，我推開他抗拒，因為我忘記帶行動電話所以無法報警」。

接著正妹提到，林男隨即拉她的手說「帶妳去看我們未來的房間。」進房後又要求「妳坐坐看我們的床舒不舒服？」由於正妹知道在劫難逃，同時擔心林男施暴，於是坐上床敷衍地說「舒服。」想不到下一秒林男就獸性大發，撲倒正妹，將其壓在床上高呼「今天就要得到妳，不然不讓妳回家。」

當下任憑正妹如何掙扎、抗拒、喝斥，林男就是不肯鬆手，於是正妹向法官表示「我想說就當一夜情，但我是逼不得已的，我說我可以當一夜情，但是他要戴套，他說好，我就想說眼睛一閉、咬牙一忍就過去了，他就可以讓我回家」，孰料林男理都不理，連做好安全措施的請求都不願意，立馬精蟲衝腦不戴套性侵。

對此法院審理時，林男坦言案發當下沒戴保險套是因為「我懶得下樓去拿」，此外林男還辯稱，當時有問正妹是否有生理需求，她回應「渴望另一半，不一定會有生理需求」，於是林男追問願不願意跟他發生性關係，正妹遲疑了一下提議「當作是一夜情，但不能當作交往的意思，做完以後就回家好不好？」因此林男堅稱，正妹跟他是合意發生性關係。

不過法院歷審後認定林男違反女方意願，因為正妹事前確實極力反抗，儘管她說「就當一夜情」，甚至要求林男戴保險套，但這些說法都可能只是女子發現抵抗無效，為求自保，才選擇順從加害者的說法，因此最高法院最終依強制性交罪判林男3年6月徒刑定讞。