今天是八八父親節，前總統馬英九特地分享一張自己小時候和父母家人一起合照的老照片，提醒大家在防疫之餘，不要忘記感謝父親養育之恩，在這個特別的日子，向父親說聲父親節快樂。文章一出，吸引破萬網友按讚，許多網友看到馬英九分享的照片，都大喊馬的父親好帥氣，難怪馬英九那麼帥。

馬英九今在臉書分享一張66年前自己和父母家人合照的老照片，馬稱這張照片是民國44年，父親在陽明山革命實踐研究院受訓，母親帶4個子女去探班，留下這張照片，當時父母都是35歲，自己只有5歲。

回憶過往，馬英九表示，父親是湖南人，大學時代是學生自治會總幹事，也是運動選手，和母親是重慶南溫泉中央政治學校（今政大）的同窗。兩人在校時就是情侶，畢業後結婚，32歲就生了5個子女。接著，馬指出，過去十多年，父母都走了，他感嘆，「子欲養而親不待」，孝親要及時。

馬英九提及，今天是父親節，大家防疫之餘，不要忘記感謝父親養育之恩，當面或視訊、電話跟爸爸說：「謝謝您，辛苦了，父親節快樂！」