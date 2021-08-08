美國總統拜登視為歷史性法案的大型基礎建設法案，今天跨越重要程序障礙，在足夠共和黨聯邦參議員加入民主黨員投下贊成票之下，幾乎篤定可在參議院最後表決時過關。

這項1.2兆美元法案目的在提供造橋鋪路、加快網路速度等基礎建設升級必要的經費，今天贏得18位共和黨籍參議員與49位民主黨參議員支持，在極度對立的華盛頓，這種兩黨一致的狀況實屬罕見。

通過門檻為60票的程序性投票，在贏得包括共和黨參院領袖麥康奈（Mitch McConnell）等18位共和黨議員支持後過關。由於參院最終表決只需51票即可通過，今天的投票過關大幅提高了法案表決通過機會，儘管針對修正案的激烈角力依舊持續當中。

參院最後表決預料會在下週初舉行。

這項耗費數月擬定的法案將要求新增5500億美元預算，作為汰換國家老舊基建的聯邦經費，其中包括緩減氣候變遷影響等經費開銷。法案總額高達1.2兆美元，相當於西班牙2020年的國內生產毛額（GDP）。

拜登今天在參議院表決前推文最後催票時表示，這項法案代表「我國基礎建設歷史性、世代僅見的投資」、「沒辦法不做」。

若法案獲參院通過，就將送交聯邦眾議院表決，但在民主黨僅握有微小多數的眾院，法案並不一定能順利過關。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1100808