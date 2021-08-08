今（8）日是父親節，前總統陳水扁感嘆「扁爸真辛苦」，勞碌一生，父親一甲子的人生，看到阿扁因蓬萊島案入獄，卻等不及看到他選上立委、市長、總統就病逝。

陳水扁今日在臉書PO出一張1979年的老照片，他說，當時陳致中不到1歲，曾送回西庄老家給阿公阿嬤帶。照片中，扁爸背著陳致中，剛好扁妹帶著一對兒女回娘家，留下阿公真辛苦的畫面。

陳水扁提到，扁爸勞碌一生，耕種1分7厘地的佃農，寅吃卯糧，只能做地主的長工養家餬口，終其一甲子的人生，看到阿扁因蓬萊島案入獄，等不及阿扁選上立委、市長、總統，就積勞成疾病逝。

今年父親節，陳水扁說，適逢年初扁媽的離世，扁爸生前形影彷如昨日。他並恭祝偉大的爸爸們，父親佳節快樂。

陳水扁表示父親一生勞碌。（圖／摘自陳水扁臉書）

蓬萊島案又稱蓬萊島雜誌案，發生於1984年間，因一篇批評東海大學校長梅可望的文章，其中談及東海大學哲學研究所所長、時任總統蔣經國的英文秘書馮滬祥的論文《新馬克思主義批判》「以翻譯代替著作」。馮滬祥因而狀告蓬萊島雜誌誹謗，也被稱為「七字官司」，時任台北市議員的陳水扁等人因誹謗罪入獄。