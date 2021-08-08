台中市太平區環中東路3段與育才路口，7日深夜發生死亡車禍，22歲張姓男子與同向駕駛自小客車的71歲林姓男子發生碰撞，張男連車帶人衝向工地圍籬，倒地不起，經送醫後傷重不治，死者父親趕到現場認屍，哀慟一度說不出話，讓員警看了也鼻酸。

警方指出，張姓男騎士當時騎乘普通重機車，沿環中東路3段往中山路4段方向，北往南行駛，與同向右轉育才路的駕駛自小客車的林姓男子發生碰撞，張連人帶車滑倒後衝向對向路旁工地圍籬，經消防人員送至太平國軍總醫院急救後，23：30分因傷重宣告不治。

據了解，在飲料店上班的張姓男騎士當時下班返家，直行遇轉彎車，機車遭碰撞竟失控滑到衝撞路旁工地鐵皮圍籬，因撞擊猛烈，機車車殼嚴重受損，騎士傷勢嚴重引發氣胸身亡。

太平警分局交通分隊表示，駕駛自小客車的林姓男子經酒測為零，張姓死者經抽血無酒精反應。肇事林男稱事發當時外出返家，欲右轉時有發現機車，當時天色昏暗，以為距離尚遠，直接右轉導致此事故。

男騎士父親接獲通知到現場認屍，雖戴著口罩卻難掩悲傷，張姓死者7日深夜宣告不治過半小時就是父親節，卻白髮人送黑髮人，家屬哀慟不已。

太平警方已調路口監視器，將還原案發經過，並進一步釐清肇事原因，呼籲民眾，行車行經路口應減速慢行，轉彎時亦注意左右來車，以維持行車安全。